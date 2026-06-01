MISE À JOUR N° 2-La société norvégienne Equinor propose la candidature de Jarle Roth au poste de président du conseil d'administration

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des citations d'Equinor au paragraphe 6, des détails sur la stratégie en matière d'énergies renouvelables et le contexte)

Equinor EQNR.OL a déclaré lundi que son comité de nomination avait proposé Jarle Roth, membre du conseil d'administration, au poste de nouveau président du conseil d'administration du groupe pétrolier norvégien après la décision de Jon Erik Reinhardsen de se retirer.

Âgé de 70 ans, M. Reinhardsen a dirigé le conseil d'administration pendant près d'une décennie, supervisant une offensive dans les énergies renouvelables et d'autres activités à faible émission de carbone, une expansion qui s'est ralentie ces dernières années en raison de la hausse des coûts, des préoccupations en matière de sécurité énergétique et des vents contraires venant des États-Unis.

"Jon Erik Reinhardsen, qui préside le conseil d'administration depuis 2017, souhaite démissionner du conseil d'administration", a déclaré Equinor dans un communiqué, sans donner plus de détails.

M. Roth, 66 ans, conseiller indépendant, a rejoint le conseil d'administration d'Equinor en décembre 2025, après avoir occupé le poste de directeur général de plusieurs entreprises norvégiennes, notamment Eksportkreditt Norge, Arendals Fossekompani, Umoe Group, Schat-Harding et Unitor.

Son expérience couvre la gestion des investissements industriels, la restructuration, la transition énergétique, le financement des exportations et les services de transport maritime internationaux, a précisé Equinor.

"La longue expérience de M. Roth acquise à divers postes de directeur général et au sein de conseils d’administration, ainsi que sa connaissance de l’entreprise, seront un atout pour Equinor s’il est élu le 8 juin", a déclaré un porte-parole dans un e-mail.

Le vote précède une présentation aux investisseurs prévue à New York le 16 juin, lors de laquelle la direction devrait faire le point sur sa stratégie.

Au cours de l'année écoulée, Equinor a revu à la baisse ses ambitions en matière d'énergies renouvelables, abandonnant son objectif d'investissement pour 2030, réduisant la capacité installée prévue et abaissant ses objectifs d'intensité carbone nette, invoquant la hausse des coûts et l'immaturité des marchés.

L'année dernière, M. Reinhardsen a appelé à une coopération plus étroite avec la société danoise Orsted ORSTED.CO , le plus grand développeur mondial d'éolien offshore, dans laquelle Equinor a pris une participation de 10 % fin 2024 et a souscrit à une nouvelle émission d'actions l'année dernière. Le comité a également proposé de réélire Anne Drinkwater au poste de vice-présidente, ainsi que les membres du conseil d'administration Finn Bjorn Ruyter, Haakon Bruun-Hanssen, Mikael Karlsson, Fernanda Lopes Larsen et Dawn Summers.