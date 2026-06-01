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Suisse: le PIB a progressé de 0,4% au premier trimestre, selon une deuxième estimation
information fournie par Boursorama avec AFP 01/06/2026 à 11:40

( AFP / FABRICE COFFRINI )

( AFP / FABRICE COFFRINI )

La croissance économique de la Suisse a accéléré à 0,4% au premier trimestre (contre 0,2% au trimestre précédent), portée par un rebond de l'industrie qui masque une évolution plus modeste d'autres secteurs, a annoncé lundi le ministère l'Economie.

Les exportations du secteur de la chimie et de la pharmacie, un pilier de l'économie suisse, ont reculé, tandis que les dépenses de consommation ont stagné, a indiqué dans un communiqué le ministère de l'Economie.

La progression du produit intérieur brut (PIB) a également été freinée par une baisse des dépenses dans l'hôtellerie et la restauration, a ajouté le ministère, qui a légèrement revu en baisse sa première estimation. Mi-mai, il avait estimé le croissance économique au premier trimestre à environ 0,5%.

"La croissance a principalement été portée par l'industrie", en hausse "de 1,5%", selon le ministère. "Le secteur des services n'a affiché qu'une timide progression du fait de résultats contrastés selon les branches", a-t-il signalé.

"Les contributions positives sont principalement venues des transports (+1,9%) et des services financiers (+1,3%)", a précisé le ministère. Le commerce de détail a baissé de 1,3%.

La demande intérieure finale "a, dans l'ensemble, connu une évolution faible", en hausse de "0,1%", selon le ministère.

La consommation de l'Etat a enregistré une croissance supérieure à la moyenne, en hausse de 0,9%, mais les investissements en biens d'équipement se sont contractés de 0,2%, tout comme les investissements dans la construction, eux aussi en repli de 0,2%.

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