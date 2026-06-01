EasyJet prête à examiner une offre de rachat, l'action grimpe

Des passagers montent à bord d'un avion easyJet à l'aéroport de Berlin Brandenburg à Schoenefeld

EasyJet bondit lundi à la ‌Bourse de Londres, la compagnie aérienne britannique à bas prix ayant dit ​qu'elle examinerait toute proposition de rachat émanant de Castlelake, tout en qualifiant le moment choisi par la société d'investissement américaine de "très opportuniste".

L'action prend 9% vers ​09h27 GMT.

Castlelake a déclaré vendredi dernier être aux premières étapes de l'analyse d'une éventuelle offre sur ​easyJet, tout en précisant qu'elle n'avait pas ⁠encore pris contact avec le conseil d'administration de cette dernière et ‌qu'il n'était pas certain qu'une offre soit finalement présentée.

La société d'investissement a jusqu'au 26 juin pour présenter une offre ferme ​ou se retirer.

EasyJet a ‌répondu lundi en indiquant qu'elle examinerait toute offre éventuelle ⁠si celle-ci venait à être présentée, soulignant que le cours de son action était affecté, entre autres, par la guerre en Iran et des défis ⁠réglementaires.

Le groupe traverse ‌une période particulièrement morose eta averti le mois dernier que ⁠ses prévisions pour l'exercice en cours restaient incertaines, le conflit avec l'Iran ‌ayant entraîné une hausse des coûts du carburant, tandis que ⁠les réservations pour l'été sont inférieures à celles de ⁠l'année dernière.

La compagnie aérienne ‌a perdu 14% depuis le début de l'année.

Dans un communiqué, le groupe ​a dit lundi que le conseil ‌d'administration restait "très confiant dans la stratégie d'easyJet et dans sa capacité à générer une valeur attractive ​à long terme pour les actionnaires".

Si les analystes estiment que Castlelake dispose des moyens financiers nécessaires pour présenter une offre sur easyJet, ⁠un rachat complet semble peu probable en raison des restrictions réglementaires européennes et britanniques.

Castlelake a par ailleurs déclaré détenir une participation de 2,14% dans easyJet, ce qui, selon les données de LSEG, en fait l'un des dix principaux actionnaires de la compagnie aérienne.

(Reportage Ankita Bora et Yadarisa Shabong à Bangalore ; ​version française Diana Mandia)