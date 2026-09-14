Mis au rebut aux États-Unis, d'anciens équipements pétroliers trouvent un nouveau foyer au Venezuela

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* Du matériel pétrolier d'occasion en provenance des États-Unis arrive aux ports de Guanta et de Maracaibo

* Des plates-formes de forage plus imposantes devraient bientôt être exportées vers le Venezuela

* L'état des anciens équipements et des fournitures soulève des questions quant à leur fiabilité

par Georgina McCartney, Marianna Parraga et Arathy Somasekhar

Sous une chaleur étouffante à Humble, au Texas, juste à la périphérie de Houston, deux ouvriers aplanissaient un terrain à l’aide de lourds rouleaux compacteurs, afin de faire de la place pour du matériel pétrolier américain d’occasion, vendu aux enchères, destiné à une reprise espérée du secteur pétrolier au Venezuela.

Au bord du terrain se trouve un poids lourd commercial usé, rouillé et couvert de saleté. Ce véhicule, récemment vendu aux enchères, fait partie d’un afflux de camions, de plates-formes de forage et d’ autres équipements rachetés pour faciliter la reprise attendue du secteur pétrolier au Venezuela, alors que les entreprises américaines tentent de tirer parti du revirement de Washington: après sept ans de sanctions contre ce pays membre de l’OPEP, Washington promeut désormais un plan de reconstruction de 100 milliards de dollars pour l’industrie nationale .

Selon la société d’État PDVSA, le Venezuela a notamment besoin de plates-formes de forage, de pompes, de postes de vannes, de matériel de soudure et d’autres équipements. Ces équipements, qui présentent des degrés d’usure variés, arrivent dans les ports américains en provenance du Texas, de l’Oklahoma, du Colorado et d’autres États.

“Parfois, on tombe sur de véritables pépites. Parfois, on tombe sur de véritables déchets”, a déclaré Jesse Cole, directeur général de Sky Drop Capital, une société d’investissement impliquée dans l’acquisition d’équipements destinés aux opérations vénézuéliennes.

Guanta Express, un intermédiaire maritime qui tire son nom d’un port pétrolier stratégique du Venezuela, exploite le site de Humble. La société achemine des marchandises depuis différents points des États-Unis à bord de navires de fret vers les ports de Guanta et de Maracaibo, les principaux points d’entrée du Venezuela pour l’industrie pétrolière.

“D’ici la fin de l’année, nous fonctionnerons à pleine capacité. Nous avons déjà des commandes en attente pour les deux prochains navires”, a déclaré Greg Diaz, président de Guanta Express, lors d’un entretien à Humble.

Des conteneurs expédiés par Guanta Express et transportant des appareils de reconditionnement de puits sont arrivés et ont été déchargés à Maracaibo la semaine dernière, comme le montrent des photos consultées par Reuters. La société prévoit de transporter deux appareils de 1 500 chevaux lors de ses deux prochaines expéditions, les plus importantes qu’elle ait jamais effectuées vers le Venezuela, a précisé Diaz .

Les dirigeants de sociétés telles que Chevron CVX.N , SLB

SLB.N et Formentera Partners s’attendent à ce que les capacités de production doivent être renforcées dans des bassins difficiles, notamment le lac Maracaibo et la vaste ceinture de l’Orénoque. Cela nécessitera l’acquisition d’équipements plus puissants — à l’image de ces grandes plates-formes expédiées par Guanta Express — au cours des prochains mois.

D’autres livraisons liées au secteur de l’énergie sont attendues au port de Guaranao, sur la côte ouest, selon une source du terminal.

L’intérêt manifesté par les prospecteurs cherchant à redonner vie à des puits dans des gisements matures devrait également maintenir une forte demande pour des plates-formes de reconditionnement de petite taille, ont indiqué des analystes.

La production pétrolière vénézuélienne a atteint un pic supérieur à 3 millions de barils par jour à la fin des années 1990, mais elle s'établit aujourd'hui autour de 1 ,25 million de bpd après des décennies de sous-investissement, de corruption et de sanctions internationales.

PDVSA et le ministère vénézuélien du Pétrole n’ont pas répondu à une demande de commentaire.

L'ÉTAT DES ÉQUIPEMENTS, UNE SOURCE DE PRÉOCCUPATION

L'une des préoccupations du secteur concerne la fiabilité des équipements d'occasion et vendus aux enchères, ces derniers ayant souvent des milliers d'heures d'utilisation à leur actif et n'étant couverts par aucune garantie.

En mars, un tracteur routier âgé de trois ans, utilisé pour déplacer des engins lourds, est arrivé à Maracaibo avec un autocollant orange vif caractéristique de la société de ventes aux enchères américaine Ritchie Bros., comme le montrent des photos consultées par Reuters. Ce tracteur routier s’était vendu en décembre pour 24 000 dollars sur le site de la société de vente aux enchères à Newnan, en Géorgie, alors qu’il totalisait déjà 5 551 heures de fonctionnement et plus de 140 000 miles.

Bien que le département du Trésor américain ait assoupli une grande partie des sanctions contre le Venezuela, contribuant ainsi à ouvrir la voie à la souscription d’assurances sur les équipements par les compagnies d’assurance américaines, de nombreux assureurs hésitent à se lancer dans cette activité, selon certaines sources.

“Le principal problème pour les assureurs est généralement l’absence de registres vérifiables d’entretien et d’inspection”, a déclaré David Peña, qui dirige le pôle énergie et électricité en Amérique latine pour le courtier d’assurance international Marsh. Les assureurs pourraient se montrer moins disposés à proposer une couverture sans inspections indépendantes, ou à rendre les conditions de couverture plus restrictives, a-t-il ajouté.

Les conditions générales de Ritchie Bros. précisent qu’il n’y a aucune garantie, et l’annonce concernant le tracteur routier indiquait également qu’aucune garantie ne pouvait être donnée. Un porte-parole de la société a déclaré qu’elle organisait des “ventes aux enchères publiques mondiales sans réserve”, au cours desquelles les équipements sont vendus au plus offrant.

La ruée vers ces équipements a commencé peu après le raid américain du 3 janvier , visant à capturer le président vénézuélien de l’époque, Nicolas Maduro.

“La semaine suivant le 3 janvier, j’ai commencé à recevoir des appels me demandant de transporter du matériel depuis Houston”, a déclaré Jorge Aponte, directeur général de PetroFarm, une société basée à Houston .

Sa société achète du matériel pétrolier directement auprès de propriétaires et d’exploitants à travers les États-Unis, ce qui lui permet de vérifier les registres d’entretien, l’état de fonctionnement et l’intégrité technique des équipements. L’un de ces achats concernait une plate-forme de reconditionnement de 2014 provenant de Caroline du Nord, dont l’expédition depuis Houston est prévue ce mois-ci.

PetroFarm a également expédié deux plates-formes de reconditionnement plus petites au Venezuela et prévoit d’en envoyer trois autres dans les semaines à venir. Une petite plate-forme de maintenance peut coûter environ 350 000 dollars, a précisé Aponte.