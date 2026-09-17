Mirova renouvelle son comité exécutif

(Zonebourse.com) - Mirova, affiliée de Natixis Investment Managers spécialisée dans l'investissement durable, renforce son équipe dirigeante pour accompagner sa prochaine phase de développement.

Sous la direction de Léa Dunand-Chatellet, directrice générale depuis le 1er juillet 2026, le nouveau Comité exécutif réunit sept dirigeants couvrant les activités de gestion, de développement, de durabilité, de stratégie et les fonctions corporate.

Aux côtés de Léa Dunand-Chatellet siègent Candice Brenet et Laurence Willig, toutes deux directrices générales adjointes, ainsi que Raphaël Lance, Karen Kharmandarian, Alix Boisaubert et Mathilde Dufour. Cette nouvelle organisation doit notamment permettre à Mirova de renforcer son efficacité opérationnelle et de soutenir ses ambitions dans la gestion d'actifs responsable.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.