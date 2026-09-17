 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mirova renouvelle son comité exécutif
information fournie par AOF 17/09/2026 à 09:37
Ajouter Boursorama à vos sources

(Zonebourse.com) - Mirova, affiliée de Natixis Investment Managers spécialisée dans l'investissement durable, renforce son équipe dirigeante pour accompagner sa prochaine phase de développement.

Sous la direction de Léa Dunand-Chatellet, directrice générale depuis le 1er juillet 2026, le nouveau Comité exécutif réunit sept dirigeants couvrant les activités de gestion, de développement, de durabilité, de stratégie et les fonctions corporate.

Aux côtés de Léa Dunand-Chatellet siègent Candice Brenet et Laurence Willig, toutes deux directrices générales adjointes, ainsi que Raphaël Lance, Karen Kharmandarian, Alix Boisaubert et Mathilde Dufour. Cette nouvelle organisation doit notamment permettre à Mirova de renforcer son efficacité opérationnelle et de soutenir ses ambitions dans la gestion d'actifs responsable.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
104,39 -1,15%
2CRSI
29,74 +2,34%
CAC 40
8 157,96 +0,21%
HAFFNER ENERGY
0,561 -8,18%
SOITEC
139,1 -0,29%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank