Mirova crée son fonds de dotation

(NEWSManagers.com) - Mirova, la boutique de gestion spécialisée dans l'investissement responsable détenue par Natixis Investment Managers, a constitué son propre fonds de dotation, a appris NewsManagers. La création de ce fonds de dotation baptisé Mirova Forward a été déclarée le 16 décembre 2020 à la préfecture de Paris. Il vise à soutenir, en France et hors de France, le développement de l'investissement à l'impact, de l'investissement socialement responsable, la recherche scientifique, la formation, le développement durable, l'agroécologie, la restauration de nouveaux territoires dans le capital naturel ainsi que les actions sociales de solidarité.

" Le fonds de dotation sera à la fois opérateur, par la réalisation directe d'actions d'intérêt général et redistributeur, par le soutien d'organismes à but non lucratif, d'universités ou d'établissements publics" , précise l'annonce du journal officiel du gouvernement français consacrée au fonds de dotation de Mirova. L'entité aura notamment " un rôle de laboratoire pour accélérer le développement de l'investissement à impact" .

Le fonds de dotation Mirova Forward pourra ainsi exercer les missions suivantes : conseil et assistance techniques à des porteurs de projets dans le domaine du capital naturel et des actions de solidarité ; financement de chaires, soutien des programmes de recherche, attribution de prix récompensant la recherche, développement de partenariats avec des écoles ou des universités ; formation dans le domaine du développement durable ; mécénat de compétence dans le soutien de projets ou l'organisation d'événements dans les domaines liés à l'objet du fonds de dotation ; soutien financier de projets d'intérêt général en matière de développement durable et d'investissement socialement responsable ; actions humanitaires ou actions de solidarité, en partenariat ou non avec des organismes à but non lucratif existants.

Il est également spécifié que l'entité pourra prendre des participations dans des entreprises exerçant dans les domaines de l'investissement à impact, de l'investissement socialement responsable ou du développement durable.