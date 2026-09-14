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Mint franchit une nouvelle étape de sa transformation BtoB : deux signatures majeures viennent conforter une stratégie de croissance récurrente en accélération
information fournie par Boursorama CP 14/09/2026 à 18:00
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Mint franchit une nouvelle étape de sa transformation BtoB : deux signatures majeures viennent conforter une stratégie de croissance récurrente en accélération
Une trajectoire portée par le renforcement de l’organisation et un mix d’activité rééquilibré vers le pluriannuel
Mint (FR0004172450), fournisseur de services Energie et Telecom éco-responsables, confirme l'accélération de sa stratégie de diversification vers le BtoB. Cette trajectoire s'appuie sur trois leviers convergents : le renforcement de son organisation et de ses équipes, un rééquilibrage progressif du mix de revenus vers des contrats pluriannuels à plus forte valeur ajoutée, et une dynamique commerciale illustrée par la signature, au cours du mois de juillet 2026, de deux contrats structurants avec Adler Pelzer Group et le Groupe Riccobono.

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