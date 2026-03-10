MiNK Therapeutics progresse grâce à l'obtention d'un financement pour une thérapie cellulaire contre le cancer de l'enfant

10 mars - ** Les actions du développeur de médicaments MiNK Therapeutics INKT.O augmentent de 53,40 % à 5,58 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare qu'elle recevra jusqu'à 1,1 million de dollars de C-Further pour développer une thérapie cellulaire pour les cancers infantiles

** La thérapie cible PRAME, une protéine liée à des cancers difficiles à traiter, notamment les sarcomes, la leucémie myéloïde aiguë et le médulloblastome

** Les cellules immunitaires dérivées de donneurs sont conçues pour permettre un traitement plus rapide sans appariement complexe

** Des chercheurs de l'Université de Southampton mèneront des études précliniques de sécurité et d'efficacité, indique la société

** Le candidat principal de Co, agenT-797, est déjà testé pour d'autres pathologies - INKT

** L'action est en hausse d'environ 60 % en 2025