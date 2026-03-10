 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

MiNK Therapeutics progresse grâce à l'obtention d'un financement pour une thérapie cellulaire contre le cancer de l'enfant
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 10:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 mars - ** Les actions du développeur de médicaments MiNK Therapeutics INKT.O augmentent de 53,40 % à 5,58 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare qu'elle recevra jusqu'à 1,1 million de dollars de C-Further pour développer une thérapie cellulaire pour les cancers infantiles

** La thérapie cible PRAME, une protéine liée à des cancers difficiles à traiter, notamment les sarcomes, la leucémie myéloïde aiguë et le médulloblastome

** Les cellules immunitaires dérivées de donneurs sont conçues pour permettre un traitement plus rapide sans appariement complexe

** Des chercheurs de l'Université de Southampton mèneront des études précliniques de sécurité et d'efficacité, indique la société

** Le candidat principal de Co, agenT-797, est déjà testé pour d'autres pathologies - INKT

** L'action est en hausse d'environ 60 % en 2025

Valeurs associées

MINK THERAP
10,3300 USD NASDAQ -0,48%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank