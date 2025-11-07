MiNK Therapeutics en hausse après des données montrant des rémissions de longue durée dans des cancers graves

7 novembre - ** Les actions du développeur de médicaments MiNK Therapeutics INKT.O augmentent de 2 % à 13,93 $ avant la mise sur le marché

** La société affirme que sa thérapie cellulaire expérimentale, l'agenT-797, présente des avantages durables pour les patients atteints de cancers avancés qui ne répondaient plus aux autres traitements

** INKT indique que les patients qui ont reçu l'agenT-797, seul ou avec un médicament d'immunothérapie existant, ont vécu pendant une durée médiane d'environ 23 mois

** Certains patients atteints de cancers difficiles à traiter, notamment les cancers des testicules, du thymome et de l'estomac, ont vu leur maladie contrôlée pendant plus de deux ans

** Les médecins affirment qu'un patient atteint d'un cancer du testicule métastatique a connu une rémission complète de plus de deux ans après avoir reçu la thérapie combinée - INKT

** D'autres patients atteints de différents cancers ont également vu leur tumeur diminuer ou cesser de croître pendant des périodes prolongées - co

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 96 % depuis le début de l'année