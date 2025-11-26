Guinée-Bissau: Des officiers de l'armée affirment avoir destitué le président Embalo

Le président de la Guinée-Bissau Umaro Sissoco Embalo
Un groupe d'officiers supérieurs de l'armée de Guinée-Bissau a annoncé mercredi avoir destitué le président Umaro Sissoco Embalo, fermé les frontières et suspendu le processus électoral alors que le pays est dans l'attente des résultats officiels du scrutin présidentiel organisé dimanche.
(Rédigé par Ayen Deng Bior, version française Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)
