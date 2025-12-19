MiniMed Group dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Une association espagnole de défense des consommateurs a annoncé vendredi qu'elle avait engagé une action en justice préliminaire contre Google pour collecte présumée de données personnelles sensibles et violation du droit à la vie privée. L'Association des utilisateurs ...
Lire la suite
L'administration Trump s'apprête à dévoiler vendredi des centaines de milliers de documents sur le scandale Epstein, une publication attendue avec impatience aux Etats-Unis après des mois de tergiversations du président républicain. Le gouvernement, qui a jusqu'à ...
Lire la suite
Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé vendredi qu'il débloquait plus de 200 millions de dollars (170,7 millions d'euros) en urgence pour le Sri Lanka après le passage dévastateur du cyclone Ditwah. Le cyclone, qui a frappé ce pays d'Asie du Sud en novembre, ...
Lire la suite
information fournie par AFP Video•19.12.2025•18:25•
Une crèche de Noël faite entièrement en sable recouvre la plage de Las Canteras, sur l'île de Grande Canarie. Les sculptures, réalisées par des artistes internationaux, devraient attirer des milliers de visiteurs.
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer