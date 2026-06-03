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MiniMed en hausse après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 03/06/2026 à 16:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

3 juin - ** Les actions de la société spécialisée dans le traitement du diabète MiniMed MMED.O progressent de 9,1% à 13,4 $

** MMED affiche un chiffre d'affaires net de 837 millions de dollars au quatrième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 827,3 millions de dollars - données compilées par LSEG

** Annonce un chiffre d'affaires de 3,1 milliards de dollars pour 2026, supérieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 3,08 milliards de dollars

** La société prévoit une croissance organique de son chiffre d'affaires d'environ 10 % pour l'exercice 2027

** Les analystes tablent en moyenne sur un chiffre d'affaires de 3,4 milliards de dollars pour 2027

** La société de courtage Evercore ISI déclare: "Nous continuons de considérer les actions comme attractives au vu de leur valorisation par rapport à leur croissance"

** À la clôture d'hier, l'action MMED avait perdu 33,5% depuis son introduction en bourse en mars

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