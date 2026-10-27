Millennial Potash prévoit de lancer la construction de son projet au Gabon d'ici fin 2027

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par Olivia Kumwenda-Mtambo

Millennial Potash

MLP.V prévoit de lancer la construction de son projet de potasse de Banio, soutenu par les États-Unis, au Gabon d’ici fin 2027. La production annuelle pourrait dépasser l’estimation initiale de 800 000 tonnes métriques, compte tenu de l’intérêt croissant des acheteurs, a déclaré son président.

La société minière canadienne mène actuellement une étude de faisabilité définitive pour ce projet situé sur la côte sud du Gabon et réalise également des études d’impact environnemental et social, a déclaré Farhad Abasov à Reuters lundi soir.

Millennial devra ensuite convertir son permis d’exploration en permis d’exploitation de la potasse, un composant essentiel de certains engrais. Ce processus de conversion devrait débuter au premier trimestre 2027 et pourrait prendre entre trois et six mois, a-t-il précisé.

La Société américaine de financement du développement international (DFC) s’est engagée à verser 3 millions de dollars pour l’étude de faisabilité. Les dépenses d’investissement initiales du projet sont estimées à 480 millions de dollars.

M. Abasov a indiqué que Millennial cherchait à finaliser un montage financier pour le projet avec la DFC et d’autres parties prenantes afin de parvenir à un accord de financement d’ici août ou septembre de l’année prochaine. Cela permettrait de lancer la construction fin 2027 ou début 2028.

“Il faut compter environ 18 à 24 mois entre le début de la construction et le démarrage effectif de la production”, a-t-il précisé.

Une fois la production lancée, le projet pourrait atteindre sa production annuelle cible de 800 000 tonnes en l’espace de six mois, a-t-il ajouté.

“Nous pourrions envisager de démarrer à plus grande échelle, principalement parce que nous avons constaté un intérêt certain de la part d’acheteurs potentiels et d’investisseurs”, a-t-il déclaré. “Au lieu de 800 000 tonnes, nous pourrions commencer par une production annuelle de 1 million ou 1,2 million de tonnes.”

M. Abasov n’a pas donné de détails sur les acheteurs potentiels, mais a précisé qu’il s’agissait notamment de groupes originaires des États-Unis, du Brésil, d’Asie et d’Afrique.