Miliboo signe un exercice record avec un chiffre d'affaires en hausse de 13%

Le spécialiste de l'ameublement en ligne a clôturé son exercice 2025-2026 sur un chiffre d'affaires record de 44 MEUR, en hausse de 13% par rapport à l'exercice précédent. Il signe ainsi la meilleure performance commerciale de son histoire.

Le groupe réalise un chiffre d'affaires de 10,5 MEUR au titre du 4e trimestre de son exercice 2025-26, en hausse de 17,8% en un an, confirmant la dynamique des ventes déjà constatée lors du trimestre précédent ( 20%).

Cette progression a été portée par une hausse des volumes d'environ 20%, soutenue par une bonne disponibilité des produits, notamment des références les plus demandées. Dans le même temps, l'effet prix est resté maîtrisé, ressortant à -5,7%.

Sur son marché domestique, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 36,6 MEUR, en croissance de 13,5%. A l'international, les ventes ont progressé de 10,4% à 7,4 MEUR, l'Espagne et l'Allemagne demeurant les principaux relais de croissance après la France.

Miliboo souligne par ailleurs la solidité de son taux de marge brute, priorité du groupe dans un environnement de marché toujours exigeant. Dans ce contexte, la société s'attend à une progression de son EBITDA au titre de l'exercice 2025-2026 par rapport à l'exercice précédent, sans toutefois retrouver le niveau atteint en 2023-2024.

Pour les prochains mois, le groupe reste prudent face à un marché de l'ameublement encore affecté par les incertitudes économiques et le manque de visibilité dans le secteur immobilier. Miliboo indique poursuivre l'adaptation de son offre aux attentes des consommateurs tout en maintenant une gestion rigoureuse de ses activités.