MILIBOO : RÉSULTATS ANNUELS 2025-2026 : RETOUR AUX BÉNÉFICES

Chiffre d'affaires annuel de 44,1 M€ en hausse de 13%

Maintien d'une marge brute au-dessus de 60%

Retour à un EBITDA positif de 0,8 M€ et à un résultat net bénéficiaire

Trésorerie disponible de 3,2 M€

Chavanod, le 30 juillet 2026 – Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB), la marque digitale d'ameublement, publie ses résultats annuels de l'exercice 2025-2026 (clôture de l'exercice au 30 avril 2026), arrêtés par le Conseil d'administration réuni le 30 juillet 2026. Les procédures d'audit sont finalisées.

Le rapport financier annuel, mis à la disposition du public et déposé ce jour auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), peut être consulté sur le site Internet de Miliboo www.miliboo-bourse.com dans la rubrique « Informations Financières ».

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

(EN M€) 2024-25

12 mois 2025-26

12 mois Chiffre d'affaires 39,0 44,1 Marge brute [1] 23,4 26,8 Taux de marge brute 60,1% 60,8% Ebitda [2] (0,1) 0,8 Marge d'EBITDA ns 1,9% Résultat d'exploitation (0,5) 0,3 Résultat net (0,3) 0,3

Guillaume Lachenal, Président-Directeur général et fondateur de Miliboo, commente :

« Nous sommes satisfaits des résultats enregistrés sur cet exercice. Avec un chiffre d'affaires en croissance à deux chiffres et un retour à la rentabilité, Miliboo confirme sa capacité à conjuguer attractivité commerciale et maîtrise des fondamentaux économiques.

C'est le fruit de l'engagement de l'ensemble de nos équipes, que je tiens à remercier, ainsi que de la confiance que nous accordent nos clients et nos partenaires.

Nous restons néanmoins conscients que notre environnement de marché demeure exigeant, avec une consommation et un secteur immobilier encore marqués par de nombreuses incertitudes.

Dans un environnement de marché qui demeure incertain, nous continuons de tout mettre en œuvre pour poursuivre notre trajectoire avec rigueur et discipline. J'ai par ailleurs accepté dans l'intérêt de la Société de prolonger l'exercice de mes fonctions jusqu'à fin mars 2027. »

CROISSANCE DYNAMIQUE A DEUX CHIFFRES

Le chiffre d'affaires annuel 2025-26 ressort à 44,1 M€ en progression de +13,1%, constituant un nouveau record d'activité pour la Société. Cette évolution s'explique par la hausse des volumes, de l'ordre de +20% tandis que l'effet prix est resté maîtrisé à -5,7%.

Sur la période, la France réalise un chiffre d'affaires de 36,6 M€ en croissance de +13,5% et l'International affiche une progression de +10,4% à 7,4 M€. L'Espagne et l'Allemagne sont les 2 pays les plus contributeurs après la France.

RETOUR À DES RÉSULTATS BÉNÉFICIAIRES

Le Groupe a continué de prioriser le maintien d'un taux de marge brute élevé tout en restant compétitif dans un marché exigeant. Le taux de marge brute ressort ainsi à 60,6% supérieur de 0,5 point au niveau atteint sur l'exercice précédent.

La bonne tenue de cet indicateur permet au Groupe de renouer avec un EBITDA positif de 0,8 M€ sur l'exercice, malgré la hausse des frais logistiques liée à l'augmentation des volumes et l'engagement de dépenses ponctuelles pour renforcer le pilotage et la sécurisation des opérations. Le poids des dépenses marketing est resté stable autour de 11% du chiffre d'affaires.

Le résultat d'exploitation est positif à hauteur de 0,3 M€ après dotations aux amortissements et provisions.

En l'absence de charges financières nettes et d'impôts significatives, le résultat net annuel ressort bénéficiaire à 0,3 M€.

STRUCTURE FINANCIÈRE ÉQUILIBRÉE - TRÉSORERIE DISPONIBLE DE 3,2 M€

Les flux de trésorerie générés par l'activité ressortent positif à 0,1 M€, incluant une capacité d'autofinancement de 0,8 M€ et une évolution du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) de -0,7 M€ liée notamment à la forte progression des stocks pour disposer d'une disponibilité optimum des produits, tout particulièrement sur les « best sellers ».

Les investissements nets de la période sont restés faibles sur l'exercice à -0,3 M€.

Miliboo conserve ainsi au 30 avril 2026 une trésorerie nette à l'équilibre, composée de 3,2 M€ de trésorerie disponible et de 3,2 M€ de dettes bancaires brutes (dont 2,2 M€ d'emprunts souscrits durant l'exercice).

PERSPECTIVES

Le marché de l'ameublement reste sensible à la conjoncture économique et à la dynamique du secteur immobilier toujours incertaine. Dans ce contexte, Miliboo continue d'optimiser son offre pour répondre aux attentes du marché tout en poursuivant sa rigueur de gestion.

GOUVERNANCE

Le Conseil d'administration de Miliboo annonce que Guillaume Lachenal, Président-Directeur Général et administrateur de la Société, a accepté, de prolonger l'exercice de ses fonctions jusqu'au 31 mars 2027 au lieu du 30 septembre 2026 comme prévu initialement. Le processus de recherche d'un nouveau Directeur Général, nécessite davantage de temps qu'anticipé, le Conseil d'administration a souhaité assurer la continuité de la direction générale.

Prochain rendez-vous : 17 septembre 2026 (après bourse) : Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2026-27

[1] Marge brute = chiffre d'affaires – achats de marchandises + ou – variation des stocks yc. de matières premières

2 Ebitda = Résultat d'exploitation – dotations et reprises aux provisions et aux amortissements

A PROPOS DE MILIBOO

Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « design et tendance », sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous 24 à 72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com et dans ses quatre « Milibootik », points de vente physiques situés à Paris, à Lyon et à Annecy, la société propose des gammes complètes de meubles pour toute la maison.

Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité, outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant de son propre entrepôt, Milistock, à Saint-Martin-de-Crau (13), la Société est commercialement présente dans 6 pays d'Europe.

Miliboo et ses filiales emploient plus d'une centaine de salariés. La société a réalisé 44,1 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2025-26 (clôture au 30 avril 2026). Les ventes sont réalisées principalement en France (83% du chiffre d'affaires) et en Europe (17% du chiffre d'affaires).

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