Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Miliboo: le titre chute après un C.A. en forte baisse information fournie par Cercle Finance • 13/09/2024 à 11:14









(CercleFinance.com) - L'action de la marque digitale d'ameublement chute de plus de 10% vendredi matin après avoir publié un chiffre d'affaires trimestriel e, forte baisse dans un contexte de consommation 'en berne'.



La société spécialisé dans la conception et la vente de mobilier 'design et tendance' sur Internet a vu son chiffre d'affaires baisser de 13% sur le 1er trimestre 2024-25, clos fin juillet, à 9,3 millions d'euros.



'Notre début d'exercice est le reflet d'un marché peu dynamique, affecté par la crise immobilière, notamment dans le neuf, et par une consommation des ménages en berne', explique son PDG Guillaume Lachenal.



L'activité en France - qui représente 84% du chiffre d'affaires - a reculé de 13% à 7,8 millions d'euros, après l'activité 'record' enregistrée au 1er trimestre 2023-2024.



Les ventes hors de France sont mieux orientées, avec une progression de 4,7% grâce à la poursuite du développement sur Internet en Allemagne, en Belgique et en Italie.



Abordant ses perspectives pour l'exercice 2024-2025, Miliboo dit rester prudent dans un contexte économique qui reste selon lui incertain, tout en espérant redynamiser progressivement ses ventes grâce à ses 'best sellers'.



L'entreprise dit vouloir tenir compte de la sensibilité aux prix des consommateurs, mais sans sacrifier sa marge brute, tout en maintenant une gestion rigoureuse de ses dépenses.



Suite à cette publication, le titre perdait plus de 10% vendredi matin pour revenir à ses plus bas niveaux depuis le mois de février.





Valeurs associées MILIBOO 1,71 EUR Euronext Paris -11,86%