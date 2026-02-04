 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

MILIBOO : INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL
information fournie par Actusnews 04/02/2026 à 19:15

Chavanod, le 4 février 2026 – Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB), publie le nombre d'actions composant son capital et le nombre total de droits de vote (articles L. 233-8 II du code de commerce et 223-16 du règlement général de l'AMF) au 31 janvier 2026.

Date d'arrêté
des informations 		Nombre total d'actions composant le capital Nombre total
de droits de vote
31/01/2026 6 930 904 Total théorique (ou brut) (1) des droits de vote : 10 940 533
Total réel (ou net) (2) des droits de vote : 10 885 001

(1) Le droit de vote théorique est calculé conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF (Autorité des marchés financiers), sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

(2) Le droit de vote exerçable est donné à titre d'information, compte non tenu des actions privées de droit de vote (actions d'auto-détention et d'autocontrôle).

Présence dans les statuts de MILIBOO d'une clause imposant une obligation de déclaration de franchissement de seuil complémentaire de celle relative aux seuils légaux : oui.

A PROPOS DE MILIBOO

Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « design et tendance », sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous 24 à 72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com et dans ses quatre « Milibootik », points de vente physiques situés à Paris, à Lyon et à Annecy, la société propose des gammes complètes de meubles pour toute la maison.

Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité, outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant de son propre entrepôt, Milistock, à Saint-Martin-de-Crau (13), la Société est commercialement présente dans 6 pays d'Europe.

Miliboo et ses filiales emploient plus d'une centaine de salariés. La société a réalisé 39,0 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2024-25 (clôture au 30 avril 2025). Les ventes sont réalisées principalement en France (83% du chiffre d'affaires) et en Europe (17% du chiffre d'affaires).

Contacts

ACTUS finance & communication
Guillaume Le Floch - Relations Investisseurs
Tél. 01 53 67 36 70
investisseurs@miliboo.com 		ACTUS finance & communication
Serena BONI - Relations presse
Tél. 04 72 18 04 92
sboni@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lJlrZJabZZuVx5txYpxob5VmbWxkw2iWapPLlmJql5ubaJ6SlWqSZpuZZnJnmWlr
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/96445-2026.01-miliboo_cp_declaration-ddv_04_02_2026.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

MILIBOO
1,8400 EUR Euronext Paris 0,00%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un premier baromètre publié mercredi par Commerce Equitable France veut contribuer à éclairer sur les conditions de production d'une grande partie du thé vendu en France ( AFP / JOEL SAGET )
    Le Commerce Equitable veut plus de transparence dans nos tasses de thé
    information fournie par AFP 04.02.2026 19:33 

    Qu'y a-t-il dans notre tasse de thé? Les planteurs sont-ils décemment payés? L'environnement est-il respecté? Un premier baromètre publié mercredi par Commerce Equitable France veut contribuer à éclairer sur les conditions de production d'une grande partie du thé ... Lire la suite

  • Vue aérienne du Pont des Amériques, à l'entrée du canal de Panama, côté du Pacifique, près du port de Balboa, le 30 janvier 2026 ( AFP / MARTIN BERNETTI )
    Canal de Panama : CK Hutchison va en justice après l'annulation de sa concession
    information fournie par AFP 04.02.2026 19:31 

    Une filiale du groupe hongkongais CK Hutchison a annoncé avoir engagé une procédure d'arbitrage contre le Panama se plaignant d'un "grave préjudice" après l'annulation de sa concession d'exploitation de deux ports sur le canal, une décision vivement critiquée par ... Lire la suite

  • L'entrée du collège La Guicharde, le 3 février 2026 à Sanary-sur-Mer, dans le Var ( AFP / Miguel MEDINA )
    Enseignante poignardée en classe: le collégien explique qu'il avait "trop de haine"
    information fournie par AFP 04.02.2026 19:16 

    Le collégien de 14 ans qui a gravement poignardé mardi une enseignante en classe à Sanary-sur-Mer, dont l'état est toujours préoccupant, a expliqué en garde à vue avoir pris un couteau dans sa cuisine car il avait "trop de haine", reprochant à sa professeure "plusieurs ... Lire la suite

  • Le cancer du cerveau : le grand oublié ?
    Le cancer du cerveau : le grand oublié ?
    information fournie par France 24 04.02.2026 18:59 

    Le 4 février 2026, journée mondiale contre le cancer, plusieurs associations alertent sur une injustice majeure : le cancer du cerveau est toujours très meurtrier. Un échec qui n’est pas dû à une impasse scientifique, mais à un renoncement politique, qui n’a pas ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank