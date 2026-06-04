MILIBOO : CHIFFRE D'AFFAIRES 2025-2026 DE 44,0 M EUR EN CROISSANCE DE 13%

Chavanod, le 4 juin 2026 – Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB), la marque digitale d'ameublement, publie son chiffre d'affaires au titre du 4 ème trimestre (période du 1 er février 2026 au 30 avril 2026) et de l'ensemble de l'exercice 2025-26 (1 er mai 2025 au 30 avril 2026).

(EN K€) 2024-25 2025-26 % Variation 4 ème trimestre Chiffre d'affaires 8 950 10 547 +17,8% Dont France 7 371 8 865 +20,3% Dont International 1 579 1 682 +6,5% 12 mois Chiffre d'affaires 38 972 44 024 +13,0% Dont France 32 280 36 638 +13,5% Dont International 6 692 7 386 +10,4%

Chiffres non audités

Guillaume Lachenal, Président-directeur général et fondateur de Miliboo, commente :

« Nous sommes satisfaits de cette performance qui récompense le travail de toute l'équipe dans un contexte toujours incertain. La progression de notre activité, à la fois en France et à l'international, démontre notre capacité à répondre aux attentes des consommateurs tout en maintenant une gestion rigoureuse. Nous allons renouer avec des résultats positifs sur cet exercice. Dans un environnement complexe, nous restons prudents et mobilisés pour poursuivre notre trajectoire. »

Un 4 éme trimestre en hausse de +17% dans la lignée du 3 éme trimestre

Miliboo réalise un chiffre d'affaires de 10,5 M€ au 4 ème trimestre 2025-26 , en hausse de +17,8% par rapport au 4 ème trimestre 2024-25, confirmant la dynamique des ventes déjà constatée sur le trimestre précédent (+20%).

La progression de l'activité repose principalement sur la France qui enregistre une croissance des ventes de +20,3%. Tous les canaux de distribution sont bien orientés, et plus particulièrement les ventes sur le site Internet.

L'international affiche une hausse plus modérée de +6,5% poussée sur ce trimestre par l'Europe du Nord (Allemagne, Belgique).

Chiffre d'affaires annuel de 44,0 M€ (+13%)

Miliboo clôture l'exercice 2025-2026 avec un chiffre d'affaires annuel de 44,0 M€ en croissance de +13,0%. Le Groupe réalise ainsi le chiffre d'affaires annuel le plus élevé depuis sa création.

Cette évolution s'explique par la hausse des volumes, de l'ordre de +20%, ainsi que par une bonne disponibilité des produits notamment des « best sellers ». L'effet prix est resté maitrisé à -5,7%.

Sur la période, la France réalise un chiffre d'affaires de 36,6 M€ en croissance de +13,5% et l'International affiche une progression de +10,4% à 7,4 M€. L'Espagne et l'Allemagne sont les 2 pays les plus contributeurs après la France.

Principale priorité, le taux de marge brute est resté solide. Le Groupe s'attend ainsi à une progression de son EBITDA sur l'exercice 2025-2026 par rapport à 2024-2025, sans atteindre le niveau enregistré sur l'exercice 2023-2024 .

Perspectives

Le marché de l'ameublement reste sensible à la conjoncture économique et à la dynamique du secteur immobilier toujours incertaine. Dans ce contexte, Miliboo continue d'optimiser son offre pour répondre aux attentes du marché tout en poursuivant sa rigueur de gestion.

Prochain rendez-vous :

29 juillet 2026 (après bourse) : Résultats annuels 2025-26

A PROPOS DE MILIBOO

Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « design et tendance », sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous 24 à 72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com et dans ses quatre « Milibootik », points de vente physiques situés à Paris, à Lyon et à Annecy, la société propose des gammes complètes de meubles pour toute la maison.

Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité, outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant de son propre entrepôt, Milistock, à Saint-Martin-de-Crau (13), la Société est commercialement présente dans 6 pays d'Europe.

Miliboo et ses filiales emploient plus d'une centaine de salariés. La société a réalisé 44,0 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2025-26 (clôture au 30 avril 2026). Les ventes sont réalisées principalement en France (83% du chiffre d'affaires) et en Europe (17% du chiffre d'affaires).

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