Midland States atteint son niveau le plus bas depuis près de 5 ans, les provisions pour créances douteuses entraînant une baisse des bénéfices au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

31 octobre - ** Les actions de la banque communautaire Midland States Bancorp MSBI.O chutent de 10,5 %, atteignant leur plus bas niveau depuis près de cinq ans ** Tard jeudi, MSBI a déclaré un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes pour le deuxième trimestre consécutif , les provisions pour prêts irrécouvrables ayant pesé

** La provision pour pertes de crédit était de 20,5 millions de dollars au troisième trimestre, bien au-dessus des estimations de 8,3 millions de dollars, en raison d'une augmentation des hypothèses de MSBI concernant les pertes en cas de défaut sur le portefeuille de financement d'équipement

** La banque a également cessé la production de financement d'équipement à compter du 30 septembre

** "Nous sommes encouragés par la décision de la direction de cesser la production de financement d'équipement, ce qui devrait permettre de réduire les coûts de crédit à l'avenir. Nous prévoyons que les actions vont sous-performer demain, étant donné le BPA inférieur aux attentes dû au crédit", a déclaré la maison de courtage Piper Sandler

** Les cinq sociétés de courtage qui couvrent le titre le considèrent comme "à conserver"; PT médian de 20,50 $ - données compilées par LSEG

** L'action MSBI a baissé de 40 % depuis le début de l'année