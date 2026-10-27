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MidCap Financial s'envole après l'annonce de l'accord conclu avec Ares Capital pour le rachat de la société dans le cadre d'une opération de 2,6 milliards de dollars
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 12:37

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 octobre - ** Les actions de MidCap Financial MFIC.O bondissent de 19,6% à 10 dollars avant l'ouverture du marché

** Ares Capital ARES.N s'engage à racheter un prêteur américain aux entreprises de taille intermédiaire géré par Apollo, dans le cadre d'une opération en numéraire et en actions d'une valeur d'entreprise d'environ 2,6 milliards de dollars

** L'opération vise à développer l'activité de crédit, à diversifier le portefeuille et à stimuler le bénéfice – ARES

** Les actionnaires de MFIC recevront 10,88 dollars par action en espèces et en actions Ares Capital — sous réserve d’ajustements liés au dividende exceptionnel que MFIC prévoit de verser avant la clôture de l’opération

** L'opération représente une prime d'environ 30,1% par rapport au cours de clôture de MFIC du 26 octobre

** Depuis le début de l’année jusqu’à la dernière clôture: MFIC en baisse d’environ 27%, ARES en baisse de plus de 24 %

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10,3514 USD NASDAQ +23,82%
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