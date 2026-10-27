MidCap Financial s'envole après l'annonce de l'accord conclu avec Ares Capital pour le rachat de la société dans le cadre d'une opération de 2,6 milliards de dollars

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27 octobre - ** Les actions de MidCap Financial MFIC.O bondissent de 19,6% à 10 dollars avant l'ouverture du marché

** Ares Capital ARES.N s'engage à racheter un prêteur américain aux entreprises de taille intermédiaire géré par Apollo, dans le cadre d'une opération en numéraire et en actions d'une valeur d'entreprise d'environ 2,6 milliards de dollars

** L'opération vise à développer l'activité de crédit, à diversifier le portefeuille et à stimuler le bénéfice – ARES

** Les actionnaires de MFIC recevront 10,88 dollars par action en espèces et en actions Ares Capital — sous réserve d’ajustements liés au dividende exceptionnel que MFIC prévoit de verser avant la clôture de l’opération

** L'opération représente une prime d'environ 30,1% par rapport au cours de clôture de MFIC du 26 octobre

** Depuis le début de l’année jusqu’à la dernière clôture: MFIC en baisse d’environ 27%, ARES en baisse de plus de 24 %