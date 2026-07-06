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MicroStrategy recule alors que la vente de bitcoins assombrit les perspectives
information fournie par Reuters 06/07/2026 à 15:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 juillet - ** Les actions de Strategy MSTR.O , la société de Michael Saylor, ont chuté de 4,4 % après que celle-ci a annoncé avoir vendu 3 588 bitcoins la semaine dernière

** Les achats et ventes de bitcoins de MSTR sont devenus un baromètre clé du sentiment à l'égard du secteur des cryptomonnaies

** Toute vente est souvent interprétée comme un signe d’affaiblissement de la confiance dans le secteur, une perception qui peut à son tour peser sur les perspectives de MSTR

** "Vendez un rein s’il le faut, mais gardez le Bitcoin", avait un jour publié Saylor, l’un des évangélistes les plus influents du bitcoin, sur X

** MSTR reste toutefois la plus grande entreprise détentrice de bitcoins

** Selon les calculs de Reuters basés sur les documents financiers de l’entreprise, cette société, qui accumule des bitcoins, détenait près de 52 milliards de dollars de bitcoins dans son bilan dimanche dernier

** L'action a perdu plus d'un tiers de sa valeur depuis le début de l'année

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    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la confirmation et de la déclaration de Lockheed) par Bo Erickson et Jarrett ... Lire la suite

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