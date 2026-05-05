Microsoft, xAI et Google mettront leurs modèles d'IA à la disposition du gouvernement américain à des fins d'évaluation de la sécurité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte)

Microsoft MSFT.O , Google (filiale d'Alphabet GOOGL.O ) et xAI, la société d'Elon Musk, accorderont au gouvernement américain un accès anticipé à de nouveaux modèles d'intelligence artificielle avant leur mise à disposition publique, afin de permettre la vérification des risques pour la sécurité nationale dans le cadre d'un nouvel accord.

Le Centre pour les normes et l'innovation en matière d'IA (, CAISI) du département du Commerce a déclaré mardi que cet accord lui permettrait d'évaluer les modèles avant leur déploiement et de mener des recherches pour évaluer leurs capacités et les risques de sécurité.

Le développement de systèmes d'IA avancés, dont Mythos d'Anthropic, a suscité ces dernières semaines un vif intérêt à l'échelle mondiale, notamment parmi les responsables américains et les entreprises américaines, en raison de leur capacité à donner des moyens considérables aux pirates informatiques.

Le communiqué ne mentionnait pas Anthropic, qui est en conflit avec le Pentagone au sujet des garde-fous relatifs à l'utilisation militaire de ses outils d'IA.

« Une science de la mesure indépendante et rigoureuse est essentielle pour comprendre l'IA de pointe et ses implications en matière de sécurité nationale », a déclaré Chris Fall, directeur du CAISI, dans un communiqué.

Le CAISI, qui sert de centre principal du gouvernement pour les tests de modèles d'IA, a déclaré avoir déjà réalisé plus de 40 évaluations, y compris sur des modèles de pointe qui ne sont pas encore accessibles au public.

Les développeurs remettent fréquemment des versions de leurs modèles dont les garde-fous de sécurité ont été supprimés afin que le centre puisse détecter les risques pour la sécurité nationale, a précisé l'agence.

La semaine dernière, le Pentagone a déclaré avoir conclu des accords avec sept entreprises spécialisées dans l'IA afin de déployer leurs capacités avancées sur les réseaux classifiés du département de la Défense, dans le but d'élargir l'éventail des fournisseurs d'IA travaillant au sein de l'armée.

Microsoft, Google et xAI n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.