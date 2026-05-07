Merz "regrette profondément" que la France n'ait pas voté pour l'accord UE-Mercosur

Le chancelier allemand Friedrich Merz lors d'un événement organisé par la Chambre allemande de commerce et d'industrie (DIHK) à Berlin le 7 mai à Berlin ( AFP / John MACDOUGALL )

Le chancelier allemand Friedrich Merz a dit jeudi "regretter profondément" que l'Allemagne et la France n'aient pas voté de concert sur l'accord commercial entre l'UE et le Mercosur, entré en vigueur de façon provisoire début mai.

"Pour la première fois dans l'histoire de la politique commerciale de l'Union européenne, et ce depuis des décennies, l'Allemagne et la France n'ont pas voté ensemble", a déclaré M. Merz lors d'un événement organisé par la Chambre allemande de commerce et d'industrie (DIHK) à Berlin.

Estimant que l'Europe s'était enfin "réveillée", et "aspir(ait) à devenir une nouvelle puissance", il en a voulu pour preuve notamment la signature de cet accord commercial.

Ce dernier supprime ou réduit considérablement les droits de douane sur les voitures, produits pharmaceutiques ou le vin que l'UE exporte vers l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay.

Il est vivement dénoncé par la France et le monde agricole, mais plébiscité par l'Allemagne qui y voit un avantage majeur, notamment pour son industrie automobile en crise.

"En fin de compte, ma principale préoccupation était la suivante: l'Allemagne pouvait-elle obtenir une majorité au Conseil européen pour que cet accord entre en vigueur, même si l'Allemagne et la France votaient différemment? J'ai choisi cette voie", a dit M. Merz.

Evoquant également l'accord de libre échange signé fin janvier entre l'Inde et l'Union européenne, il s'est réjoui que ce dernier "ne comporte pas de volet agricole", faisant référence indirectement à la France et son industrie agricole.

Les propos de Merz interviennent dans un contexte de crispations entre l'Allemagne et la France sur une série de dossiers, notamment le projet de futur avion de combat européen Scaf.