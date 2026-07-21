Microsoft va financer l'expansion européenne de Mistral dans le domaine de l'IA dans le cadre d'un accord de plusieurs milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les clients Azure pourront développer des logiciels en utilisant les centres de données Mistral situés en France

* Mistral ajoute les modèles Medium 3.5 et OCR 4 à Microsoft Foundry

* Le président de Microsoft précise que l'accord ne prévoit pas de nouvelle prise de participation dans Mistral

par Jeffrey Dastin

Microsoft MSFT.O a accepté d'investir plusieurs milliards de dollars dans l'infrastructure informatique de Mistral en Europe dans le cadre d'un accord qui permettra également d'étendre la distribution de la technologie de la start-up française spécialisée dans l'IA par l'intermédiaire du géant américain du cloud et des logiciels, ont annoncé mardi les deux entreprises.

Dans le cadre de cet accord, les clients de Microsoft Azure pourront développer des logiciels en utilisant les centres de données de Mistral en France, ce qui donnera à Microsoft davantage de capacité en Europe et offrira aux secteurs réglementés une alternative aux infrastructures contrôlées par les États-Unis.

De son côté, Mistral a intégré ses modèles d’IA, baptisés Medium 3.5 et OCR 4, à l’outil de création d’applications de Microsoft, connu sous le nom de Foundry. Microsoft Copilot Studio a également intégré Medium 3.5.

Enfin, les entreprises disposant de centres de données indépendants et accédant aux services Microsoft via Azure Local auront la possibilité d’exploiter les modèles « ouverts » de Mistral, qui accordent aux clients une licence leur permettant de développer leur propre IA.

Cet accord souligne l’intérêt croissant, en Europe et ailleurs, pour réduire la dépendance vis-à-vis des technologies américaines, afin que d’autres pays puissent avoir davantage leur mot à dire sur leur société et leur économie futures. Il pourrait également aider Microsoft à répondre à la demande croissante de modèles ouverts.

Bien que la tendance en faveur d’une IA « souveraine » remonte à plusieurs années, la décision prise le mois dernier par les États-Unis de suspendre l’accès des pays étrangers à deux modèles avancés développés par la société Anthropic, basée à San Francisco, a fait de l’indépendance technologique un enjeu encore plus urgent en Europe .

Dans une interview conjointe accordée à Reuters, le président de Microsoft, Brad Smith, et le directeur général de Mistral, Arthur Mensch, ont déclaré que ce partenariat visait à garantir cette souveraineté tout en permettant l’accès aux logiciels et aux fonctionnalités de sécurité américains.

« En déployant les modèles de Mistral sur Azure Local et en exploitant la capacité de calcul de Mistral, nous pouvons combiner les technologies américaines et européennes de manière à garantir un accès continu et sécurisé », a déclaré M. Smith.

RESTER DANS LA COURSE À L’IA

Dissocier l’Europe de la technologie américaine serait une gageure. Les puces “ NVDA.O ” de Nvidia, qui alimentent l’essor mondial de l’IA et jouent également un rôle clé dans le développement des centres de données de Mistral , sont de conception américaine. Nvidia, tout comme Microsoft, est un investisseur de Mistral.

M. Smith a précisé que l’accord annoncé mardi n’incluait aucune nouvelle prise de participation dans la start-up, et M. Mensch a refusé de commenter un article de Bloomberg News selon lequel Mistral serait en pourparlers pour lever environ 3 milliards d’euros (3,4 milliards de dollars) sur la base d’une valorisation de 20 milliards d’euros.

Ce laboratoire basé à Paris est devenu l’un des principaux espoirs de l’Europe en matière d’IA. Jusqu’à présent, il s’est concentré sur les secteurs de l’industrie, des services financiers et de la défense, et a décroché des contrats avec les forces armées françaises. Sa valorisation reste toutefois bien inférieure à celle de ses homologues américains tels qu’Anthropic.

M. Mensch a toutefois déclaré que cet accord montrait comment Microsoft et Mistral « travaillaient ensemble pour combler le retard en matière d’infrastructures en Europe ».

Mistral vise une capacité de calcul de 1 gigawatt d’ici 2030, et l’accord avec Microsoft – dont M. Mensch n’a pas souhaité dévoiler les détails – valide sa stratégie.

Les deux entreprises travaillent actuellement à l’élaboration d’un plan de commercialisation commun, ont-elles ajouté.

« Cela va sans aucun doute aider nos deux entreprises à développer leurs activités », a déclaré M. Smith.