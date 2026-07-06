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Microsoft supprime 4 800 postes et restructure en profondeur sa division Xbox
information fournie par Zonebourse 06/07/2026 à 15:56

Microsoft a annoncé la suppression de 4 800 emplois, soit environ 2,1% de ses effectifs, dans le cadre d'une nouvelle phase de restructuration engagée après un programme de départs volontaires à la retraite. La division Xbox est particulièrement touchée, avec une réduction d'environ 20% de ses effectifs d'ici à l'exercice 2027, dont une première vague de 1 600 suppressions de postes mise en oeuvre dès lundi. La directrice des ressources humaines, Amy Coleman, justifie cette réorganisation par l'accélération des transformations technologiques, tandis que la patronne de Xbox, Asha Sharma, affirme que la division devrait renouer avec la croissance en 2027.

Cette restructuration s'inscrit dans un contexte plus difficile pour Microsoft. Depuis le début de l'année, le titre est le moins performant parmi les grandes valeurs technologiques américaines, les investisseurs s'interrogeant sur la capacité du groupe à s'imposer dans l'intelligence artificielle générative. Si les activités cloud et LinkedIn continuent de progresser, d'autres segments, comme Windows, Surface et Xbox, restent sous pression. L'entreprise avait déjà supprimé 9 000 postes l'an dernier et indique vouloir poursuivre ses efforts d'adaptation.

Microsoft procède également à une refonte de son portefeuille de studios de jeux vidéo. Compulsion Games et Double Fine Productions redeviendront indépendants, tandis que Ninja Theory et Undead Labs passeront sous le contrôle de nouveaux actionnaires. Le studio français Arkane Studios, acquis via le rachat de ZeniMax Media, mène de son côté des discussions avec son comité social et économique sur plusieurs options stratégiques.

Le groupe insiste sur le fait que ces licenciements ne résultent pas directement du remplacement des salariés par l'intelligence artificielle. Amy Coleman estime toutefois que l'IA transforme profondément les méthodes de travail et automatise certaines tâches, rendant indispensable l'acquisition de nouvelles compétences. Selon elle, Microsoft doit appliquer cette transformation à sa propre organisation afin de mieux accompagner ses clients dans leur transition vers l'intelligence artificielle.

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