Microsoft s'appuie sur Anthropic pour accélérer sa stratégie d'agents d'IA
information fournie par Zonebourse 09/03/2026 à 15:13

Microsoft a annoncé l'intégration de la technologie d'Anthropic dans son service Copilot afin de renforcer ses capacités d'agents d'intelligence artificielle capables d'exécuter des tâches complexes de manière autonome. Le groupe a présenté Copilot Cowork, un outil inspiré de Claude Cowork, qui permet notamment de créer des applications, analyser des données ou générer des feuilles de calcul avec une supervision humaine limitée.

L'entreprise mise sur son expertise dans le cloud et la sécurité des données pour convaincre les entreprises d'adopter ces agents d'IA. Contrairement à l'outil d'Anthropic qui fonctionne localement sur l'appareil, Copilot Cowork opère entièrement dans l'environnement cloud de Microsoft, ce qui permet aux organisations de mieux contrôler l'accès aux données. Le service est actuellement en phase de test et sera proposé prochainement en accès anticipé.

Microsoft a également annoncé que les modèles Claude Sonnet d'Anthropic seront disponibles pour les utilisateurs de M365 Copilot, qui reposait jusqu'ici uniquement sur les modèles GPT d'OpenAI. Cette évolution renforce le partenariat entre Microsoft et Anthropic et permet au groupe de diversifier ses technologies d'IA, alors que certains investisseurs s'inquiètent de sa dépendance à OpenAI, qui représente près de 45% de son carnet de commandes cloud.

Valeurs associées

MICROSOFT
405,1550 USD NASDAQ -0,93%
