Microsoft s'apprête à enregistrer une hausse record de sa capitalisation boursière en une seule journée après des prévisions optimistes concernant Azure

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'action Microsoft MSFT.O a bondi de plus de 16 % jeudi, mettant la société en passe d'enregistrer une hausse record de sa capitalisation boursière en une seule journée, après avoir annoncé qu'elle prévoyait de continuer à générer des liquidités tout au long de son nouvel exercice fiscal et avoir publié des prévisions de croissance dans le cloud supérieures aux attentes de Wall Street.

Si cette hausse se confirme, le géant du logiciel verrait sa capitalisation boursière augmenter de plus de 485 milliards de dollars , dépassant ainsi le précédent record de 441 milliards de dollars établi par le géant des puces électroniques Nvidia

NVDA.O le 9 avril 2025, selon les données de LSEG.

“Microsoft a annoncé un trimestre très solide et a donné le ton que les marchés attendaient, les principaux moteurs de croissance provenant des divisions cloud et IA”, a déclaré Brian Mulberry, stratège en chef des marchés chez Zacks Investment Management.

La société a pris du retard par rapport à certains de ses homologues du “Magnificent Seven” cette année; son action avait reculé de plus de 18 % à la clôture de mercredi.

Au moins neuf sociétés de courtage ont relevé leur objectif de cours pour l’action, dont la moyenne s’établit désormais à 560,90 dollars.

Ces résultats apportent une nouvelle preuve que les investissements massifs de Microsoft dans l’IA commencent à porter leurs fruits, contribuant ainsi à apaiser les craintes des investisseurs selon lesquelles les dépenses importantes consacrées aux centres de données et aux infrastructures informatiques pourraient dépasser la demande.

La société a indiqué que ses plans de dépenses restaient inchangés et qu’elle prévoyait des dépenses d’investissement de 50 milliards de dollars pour le premier trimestre fiscal de 2027 et de 175 milliards de dollars pour l’année civile 2026.

Au premier trimestre, Microsoft table sur une croissance de 45 % à taux de change constant pour sa division de cloud computing Azure, bien au-dessus des estimations des analystes qui s’élevaient à 40,92 %, selon les données de Visible Alpha.

“La question clé était de savoir si l’entreprise parviendrait à faire évoluer le débat, en passant du montant de ses dépenses en IA à ce qu’elle tire de ces investissements, et les résultats suggèrent des progrès significatifs”, a déclaré Jake Behan, responsable des marchés de capitaux chez Direxion.