Microsoft s'apprête à connaître une fluctuation de sa capitalisation boursière de 190 milliards de dollars après la publication de ses résultats financiers, selon les options

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les options de Microsoft laissent entrevoir une variation de 6,6% après la publication des résultats, selon les données d'ORATS

* Microsoft est considéré comme un acteur clé en matière de résultats liés à l'IA

* Les investisseurs guettent les signes indiquant que les investissements dans l'IA se traduisent par des rendements

par Laura Matthews

Les traders d’options s’attendent à une fluctuation d’environ 190 milliards de dollars de la valeur boursière de Microsoft MSFT.O après la publication de ses résultats mercredi, une variation inhabituellement importante qui souligne l’impatience croissante des investisseurs de voir si les milliards de dollars dépensés dans l’IA commencent à porter leurs fruits.

Les options sur l’action de cette entreprise technologique laissent entrevoir une variation d’environ 6,6% dans un sens ou dans l’autre après la publication des résultats du quatrième trimestre. À titre de comparaison, au cours des 12 derniers cycles de publication des résultats, Microsoft a affiché en moyenne une variation implicite de 4,8% et une variation réelle de 4,4%, selon les données d’Option Research & Technology Services (ORATS). Les cours nettement plus élevés de ce trimestre suggèrent que les investisseurs considèrent Microsoft — l’un des hyperscalers dont les énormes dépenses d’investissement dans l’IA sont au cœur de la hausse du secteur de l’IA cette année et du marché haussier plus général — comme un acteur central de la performance financière liée à l’IA. Alors que la tendance "IA" s'essouffle désormais , les investisseurs qui se sont rués sur les valeurs technologiques se montrent de plus en plus méfiants face à des coûts en constante augmentation. Si la tendance actuelle se poursuit, les hyperscalers devraient, d’ici 2027, consacrer globalement plus d’argent à leurs dépenses d’investissement qu’ils n’en génèrent en flux de trésorerie disponible, a rapporté Reuters la semaine dernière .

"Le marché attend des résultats", a déclaré Seth Hickle, directeur des investissements chez Mindset Wealth Management. "Cette saison des résultats porte sur la mise en œuvre de l’IA, et non sur l’enthousiasme qu’elle suscite." L’action Microsoft a chuté de 18,7% cette année, tandis que l’indice S&P 500 .SPX affiche une hausse de 8,52%. Ses dépenses d’investissement au troisième trimestre fiscal ont augmenté de 49% en glissement annuel pour atteindre 31,9 milliards de dollars, en baisse par rapport aux 37,5 milliards de dollars du trimestre précédent.

Les investisseurs observeront si les investissements de Microsoft dans l’IA se traduisent par une adoption plus forte de la part des entreprises.

Au-delà de la croissance de sa plateforme de cloud computing Azure, ils s’intéressent également à savoir si les clients adoptent les outils d’IA de Microsoft au sein de son écosystème ou s’ils se tournent vers des fournisseurs externes.

"Les investisseurs ont pris connaissance des dépenses consacrées à l’IA. Ils veulent désormais en voir les résultats", a déclaré Peter Andersen, fondateur et directeur général d’Andersen Capital Management. "Le FOMO (Fear of Missing Out, ou peur de passer à côté) s’est désormais transformé en "peur d’un surdéveloppement massif"."

LES INVESTISSEURS RESTENT OPTIMISTES SUR LE SECTEUR

Pourtant, de nombreux investisseurs restent optimistes. Un trader a dépensé environ 10,4 millions de dollars lundi pour acheter 20 000 options d’achat liées à l’action Microsoft avant la publication des résultats, pariant que le titre dépassera les 450 dollars d’ici août, selon Chris Murphy, co-responsable de la stratégie en produits dérivés chez Susquehanna, un teneur de marché. Les options d’achat confèrent à l’acheteur le droit d’acquérir une action à un prix fixé avant une date donnée. "Les investisseurs étaient prêts à payer des primes d’options élevées pour s’exposer à une hausse", a déclaré Murphy, malgré la sous-performance récente du titre, qui a poussé Microsoft à supprimer des emplois et à restructurer son activité liée à la Xbox .

Les investisseurs ont également misé à la hausse sur le secteur des logiciels, en achetant 100 000 options d’achat sur le fonds négocié en bourse iShares Expanded Tech-Software Sector avant la publication des résultats de Microsoft et la réunion de la Réserve fédérale, ce qui reflète leur confiance tant dans l’action que dans l’ensemble du secteur des logiciels, a ajouté Murphy.

LES INVESTISSEURS SUIVENT ÉGALEMENT LES DÉPENSES DE META EN MATIÈRE D’IA Les options sur Meta META.O laissent entrevoir une variation de 7,8% après la publication de ses résultats mercredi, soit légèrement au-dessus de la variation implicite moyenne de 7,3% observée au cours des 12 derniers cycles de publication des résultats, selon les données d’ORATS. Historiquement, l’action Meta a tendance à évoluer un peu plus que ne le prévoient les marchés d’options, avec une moyenne de 7,9%.

Matt Amberson, fondateur d’ORATS, a déclaré que la volatilité liée aux résultats s’était accrue au cours de l’année écoulée, avec des réactions particulièrement marquées au cours des trois derniers trimestres. Les investisseurs se concentreront sur la solidité de l’activité publicitaire principale de Meta, l’impact de l’IA sur l’engagement et l’efficacité publicitaire, ainsi que sur la question de savoir si les rendements sur ses investissements croissants en infrastructure peuvent justifier le niveau des dépenses, a déclaré Matthew Smart, directeur des investissements chez WWM Investments.