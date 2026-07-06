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Microsoft rejoint la vague de licenciements dans le secteur des technologies basées sur l'IA avec la suppression de 4 800 postes
information fournie par Reuters 06/07/2026 à 15:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Microsoft MSFT.O va supprimer environ 2,1 % de ses effectifs, soit quelque 4 800 postes. Cette mesure s'inscrit dans la dernière vague de licenciements dans le secteur technologique, alors que le fabricant de Windows investit massivement dans les infrastructures d'IA et utilise cette technologie pour améliorer l'efficacité de l'ensemble de ses activités.

Les dépenses historiques des géants de la tech en matière d’IA, qui devraient dépasser les 700 milliards de dollars cette année, accentuent la pression sur les entreprises pour qu’elles démontrent la rentabilité de cette technologie et compensent le coût croissant de son déploiement à l’échelle de leurs activités. Amazon AMZN.O et Meta Platforms META.O ont également licencié des milliers d’employés cette année.

Microsoft a annoncé ces suppressions d’emplois lundi, après une période difficile marquée par une chute de près de 23 % de son cours au cours des six premiers mois de 2026, soit sa pire performance semestrielle depuis 2022.

Le géant du logiciel avait proposé plus tôt cette année des départs volontaires à environ 7 % de ses effectifs américains, soit quelque 9 000 salariés. Microsoft procède souvent à des réductions d’effectifs vers la fin de son exercice fiscal, en juin, lorsqu’il établit ses plans de dépenses pour la nouvelle année.

L’essor de la demande en IA a stimulé la croissance de l’activité de cloud computing Azure de Microsoft, qui était le distributeur exclusif des modèles d’OpenAI jusqu’en avril, mais le coût croissant de la construction de centres de données nécessaires au fonctionnement de ces services pèse sur ses flux de trésorerie.

La société, qui devrait publier ses résultats plus tard ce mois-ci, avait prévu en avril un chiffre d’affaires trimestriel pour Azure supérieur aux estimations de Wall Street, mais avait également annoncé des prévisions de dépenses de 190 milliards de dollars pour 2026, dépassant largement les attentes.

Les outils d’IA, capables d’automatiser de plus en plus les tâches opérationnelles courantes, sont également apparus comme une menace pour son activité logicielle lucrative, tandis que la flambée des prix des puces mémoire, alimentée par la demande des centres de données, a contraint Microsoft à augmenter les prix de la console Xbox à un moment où la demande pour cette dernière était déjà en berne.

La nouvelle directrice de la division jeux vidéo, Asha Sharma, a déclaré le mois dernier que l’activité avait besoin d’un "redémarrage" et que sa marge bénéficiaire était tombée à 3 %, ce qui imposait une restructuration pouvant inclure d’éventuelles fusions-acquisitions.

"Si l’on exclut Activision Blizzard King, au cours des cinq dernières années, nous avons consacré plus de 20 milliards de dollars à des investissements continus dans notre contenu, notre plateforme et nos subventions pour le matériel, mais notre chiffre d’affaires annuel a baissé de près d’un demi-milliard pendant cette période", a-t-elle déclaré dans une note sans détours adressée aux employés et publiée sur le site web de Microsoft. "À l’avenir, cela ne peut pas continuer ainsi."

La société étudie actuellement différentes options concernant la division Xbox, notamment une éventuelle scission ou une restructuration en filiale à 100 %, comme l’a rapporté le site The Information le mois dernier.

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META PLATFORMS
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    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la confirmation et de la déclaration de Lockheed) par Bo Erickson et Jarrett ... Lire la suite

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