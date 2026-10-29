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Microsoft prévoit de lever 25 milliards de dollars grâce à une émission d'obligations aux États-Unis, selon une source
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 20:50

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions sur l'offre provenant de la source)

par Saeed Azhar et Aditya Soni

Microsoft MSFT.O prévoit de lever environ 25 milliards de dollars grâce à sa première émission obligataire américaine notée « investment grade » depuis plus de neuf ans, ont déclaré jeudi à Reuters deux sources proches du dossier.

Cette émission ferait de Microsoft le dernier géant technologique en date à faire appel aux marchés obligataires pour financer ses ambitions en matière d’intelligence artificielle . Elle aurait déjà recueilli plus de 100 milliards de dollars de prises fermes, soit plus de quatre fois le montant de l’émission, a indiqué l’une de ces sources, sous couvert d’anonymat en raison du caractère confidentiel de l’affaire.

C'est Bloomberg News qui a été le premier à révéler cetteinformation.

Les plus grandes entreprises technologiques mondiales se sont tournées vers l’émission d’obligations et la levée de fonds propres au cours de l’année écoulée pour financer leur frénésie de dépenses en matière d’IA, ce qui marque un changement d’approche pour les géants de la Silicon Valley qui comptaient généralement sur leurs importantes réserves de trésorerie pour financer leurs investissements.

Microsoft vend ces titres de dette en pas moins de 10 tranches, dont les échéances vont de 2 à 40 ans, a rapporté Bloomberg, ajoutant qu’aucune décision définitive n’avait été prise quant au montant de l’émission et que celui-ci pourrait varier en fonction de la demande.

Wells Fargo WFC.N , JPMorgan Chase JPM.N et UBS Group AG

UBSG.S gèrent cette émission obligataire, selon le rapport.

UBS et Wells Fargo n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Microsoft a renvoyé Reuters vers un document réglementaire confirmant la vente d’obligations sans toutefois en préciser le montant.

Cette information intervient juste un jour après que la directrice financière de Microsoft, Amy Hood, a déclaré aux investisseurs lors d’une conférence téléphonique sur les résultats que la société rechercherait des sources de financement supplémentaires “lorsque nous estimerons que cela est intéressant”, invoquant la nécessité de préserver ses flux de trésorerie et sa flexibilité financière.

L’action Microsoft a reculé de 0,7 % dans l’après-midi. Mercredi, après la clôture de la Bourse, la société a publié des perspectives optimistes concernant ses ventes de services cloud pour le trimestre en cours .

La société prévoit de continuer à générer un flux de trésorerie disponible positif au cours de son exercice fiscal actuel, qui s’achève en juin 2027 — ce qui la distingue nettement de ses concurrents parmi les géants de la tech et les hyperscalers, qui ont tous commencé à puiser dans leurs réserves de trésorerie pour financer l’expansion de leurs centres de données.

Mercredi, les investisseurs ont sanctionné Alphabet

GOOGL.O , concurrent d’ , qui a brûlé 9,07 milliards de dollars au troisième trimestre, après avoir massivement vendu des actions Meta META.O la semaine dernière à la suite de la première consommation de trésorerie de la société mère de Facebook depuis plus d’une décennie.

Valeurs associées

ALPHABET-A
283,4900 USD NASDAQ -12,74%
JPMORGAN CHASE
343,220 USD NYSE +1,11%
META PLATFORMS
624,7000 USD NASDAQ +1,99%
MICROSOFT
530,4800 USD NASDAQ -0,10%
UBS GROUP
39,710 CHF Swiss EBS Stocks +2,88%
WELLS FARGO
84,550 USD NYSE +0,98%
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