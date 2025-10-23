Microsoft présente de nouvelles fonctionnalités de Copilot, telles que la collaboration et l'intégration de Google

Microsoft MSFT.O a présenté jeudi de nouvelles fonctionnalités de son assistant numérique Copilot, telles que la collaboration et une intégration plus poussée avec d'autres services comme Outlook et Google, renforçant ainsi son service d'intelligence artificielle pour résister à la concurrence.

D'autres fournisseurs de services d'intelligence artificielle , tels que Anthropic et OpenAI , améliorent leurs modèles et lancent des produits destinés à conquérir une plus grande part du marché en plein essor de l'intelligence artificielle.

S'il en obtient l'autorisation, Copilot peut voir et utiliser le raisonnement des onglets d'un utilisateur sur le navigateur Edge de Microsoft, résumer et comparer des informations et prendre des mesures telles que la réservation d'un hôtel.

Les navigateurs précédents peuvent également être transformés en "scénarios" afin que les utilisateurs puissent revenir sur des idées plus anciennes.

Outre les fonctionnalités logicielles, l'entreprise a présenté un avatar appelé "Mico" - un clin d'œil à Microsoft Copilot - qui peut afficher des expressions et changer de couleur pour rendre les conversations plus naturelles, selon l'entreprise.

Ces améliorations visent à renforcer l'attrait du navigateur de Microsoft pour gagner du terrain sur Google Chrome d'Alphabet, alors qu'OpenAI est également entré sur le marché des navigateurs avec Atlas.

Groups transforme Copilot en un espace partagé, pouvant accueillir jusqu'à 32 personnes, permettant aux utilisateurs de collaborer sur des projets d'écriture ou autres.

L'entreprise a également amélioré les questions de Copilot relatives à la santé, en abordant la manière de fonder les réponses sur des sources crédibles, alors que les inquiétudes concernant la désinformation des réponses générées par l'IA sont de plus en plus vives.