Microsoft poursuivi par l'autorité australienne de régulation de la concurrence
information fournie par AOF 27/10/2025 à 13:15

(AOF) - L'autorité australienne de régulation de la concurrence a poursuivi Microsoft pour une offre "trompeuse" incluant son assistant IA Copilot. La plainte a été déposée à la Cour fédérale contre Microsoft Australia et sa maison-mère Microsoft Corp. Le mastodonte de la tech américain pourrait risquer une amende de 30 millions de dollars (26 millions d'euros) ou plus par infraction.

