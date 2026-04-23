Microsoft mise beaucoup sur l'IA en Australie avec un investissement de 18 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Microsoft investira en Australie d'ici à la fin de l'année 2029

* Il s'agit de l'investissement le plus important de Microsoft en Australie

* L'investissement se concentrera sur la capacité d'IA, la cybersécurité et la formation à l'IA

(L'histoire est remaniée, le contexte ajouté, les commentaires d'un analyste, du Premier ministre australien et du gouvernement) par Fabiola Arámburo

Microsoft MSFT.O a déclaré jeudi qu'elle investirait 25 milliards de dollars australiens (17,9 milliards de dollars) en Australie d'ici à la fin de 2029 pour augmenter la capacité de calcul et d'intelligence artificielle, en pariant sur la demande croissante de la technologie dans le pays.

Le dernier investissement du géant américain de la technologie reflète la demande croissante de technologies d'intelligence artificielle et positionne l'Australie comme un marché de croissance clé.

Microsoft a déclaré que l'investissement soutiendra l'expansion de son infrastructure de supercalculateur et de cloud Azure AI, renforcera la cybersécurité et encouragera le développement des compétences en IA à travers le pays.

"L'Australie a une énorme opportunité de traduire l'IA en croissance économique réelle et en avantages sociétaux", a déclaré dans un communiqué le directeur général de Microsoft , Satya Nadella, actuellement en visite à Sydney dans le cadre de la tournée mondiale de l'entreprise consacrée à l'IA. Il a décrit cette initiative comme le plus grand investissement de Microsoft en Australie à ce jour.

Selon Bridgewater Associates, Microsoft et ses rivaux des Big Tech, Alphabet GOOGL.O , Amazon AMZN.O et Meta META.O , investiront collectivement environ 650 milliards de dollars pour développer l'infrastructure liée à l'IA cette année.

"Il s'agit d'un sérieux vote de confiance envers l'Australie en tant que marché de l'IA de niveau 1", a déclaré Josh Gilbert, analyste chez eToro.

"Pendant longtemps, la conversation sur les dépenses d'investissement dans l'IA a été une histoire américaine, avec des clins d'œil occasionnels au Japon, à Singapour et même au Moyen-Orient. Le fait que Microsoft investisse aujourd'hui ce type de capital en Australie, parallèlement à des mesures similaires dans le monde entier, montre que la région fait partie intégrante du plan de développement de l'IA", a ajouté M. Gilbert.

Cet investissement intervient également à un moment où Microsoft est confronté à une concurrence croissante dans le domaine des assistants d'intelligence artificielle, son outil Copilot étant en concurrence avec des offres telles que Claude d'Anthropic et Gemini de Google. Le fabricant de Windows s'est efforcé d' améliorer Copilot afin d'en favoriser l'adoption.

Microsoft a également annoncé son intention d'augmenter de plus de 140 %, d'ici à la fin de 2029, ses offres commerciales en matière de cloud et d'IA, y compris les unités de traitement graphique, pour les clients australiens.

Pour Microsoft, l'investissement "vise à défendre le territoire d'Azure, à verrouiller les clients d'entreprise et à acheter la distribution sur un marché où la course à l'IA est encore très ouverte", a ajouté M. Gilbert d'eToro.

Ce dernier engagement s'ajoute à l'investissement de Microsoft de 5 milliards de dollars australiens en 2023 visant à étendre son infrastructure de cloud computing et d'IA à grande échelle en Australie.

"Plus de formation, une meilleure technologie et de nouvelles opportunités pour les Australiens. C'est ce que l'investissement massif dans l'IA que Microsoft a annoncé aujourd'hui signifiera pour l'Australie", a déclaré le Premier ministre Anthony Albanese dans un message sur X.

Le gouvernement australien s'est félicité de cette annonce et a déclaré qu'il collaborerait avec Microsoft pour prévoir les besoins en infrastructures et renforcer les systèmes énergétiques du pays.

(1 dollar = 1,3966 dollar australien)