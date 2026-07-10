Microsoft, Google Cloud, AWS et Oracle désignés tiers critiques par Londres

Le gouvernement du Royaume-Uni indique avoir désigné les fournisseurs mondiaux de services cloud Microsoft, Google Cloud (Alphabet), AWS (Amazon) et Oracle comme "tiers critiques" afin d'aider à protéger le système financier britannique, et ce, à partir de lundi prochain.

"À mesure que les banques, les assureurs et les infrastructures des marchés financiers deviennent de plus en plus dépendants des services cloud, une perturbation chez un fournisseur majeur pourrait affecter plusieurs entreprises simultanément et impacter les services dont les clients dépendent", souligne Londres.

Pour prévenir ce risque, la Banque d'Angleterre, la Prudential Regulation Authority et la Financial Conduct Authority travailleront ensemble afin de superviser conjointement les services essentiels que les quatre "tiers critiques" que sont Microsoft, Google Cloud, AWS et Oracle fournissent au secteur financier.

Les tiers désignés seront soumis à la surveillance des régulateurs financiers britanniques, ce qui contribuera à garantir qu'ils mettent en place des dispositifs solides pour identifier, gérer et corriger les perturbations opérationnelles affectant les services critiques utilisés dans l'ensemble du secteur financier.

Grâce au nouveau régime, les régulateurs pourront recueillir des informations, évaluer leur résilience et collaborer avec ces tiers afin de traiter les risques pesant sur la continuité des services critiques, notamment en établissant et en appliquant des règles spécifiques aux tiers critiques lorsque cela est nécessaire.