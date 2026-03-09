Microsoft fait appel à Anthropic pour Copilot Cowork dans le cadre de son projet d'agents d'IA

par Aditya Soni

Microsoft MSFT.O ajoute la technologie d'IA d'Anthropic à son service Copilot pour répondre à la demande croissante d'agents autonomes, quelques semaines après que les nouveaux outils de la startup aient déclenché une chute des actions de logiciels.

La société a dévoilé lundi Copilot Cowork, un outil basé sur l'offre virale Claude Cowork d'Anthropic, qui a captivé la Silicon Valley par sa capacité à gérer des tâches complexes telles que la création d'applications, l'élaboration de feuilles de calcul et l'organisation de grands volumes de données avec une supervision humaine limitée.

Microsoft fait le pari que ses liens de longue date avec les entreprises clientes et l'importance qu'elle accorde à la sécurité et au contrôle des données l'aideront à gagner des marchés auprès d'entreprises intéressées par les agents d'IA, mais qui hésitent à les déployer sans garanties.

"Nous travaillons uniquement dans un environnement en nuage et pour le compte de l'utilisateur. Vous savez donc exactement à quelles informations (Copilot Cowork) a accès", a déclaré à Reuters Jared Spataro, qui dirige les efforts de Microsoft en matière d'IA au travail.

Cloud Cowork ne fonctionne que localement sur l'appareil et la plupart des entreprises se sentent "très mal à l'aise" avec cela, a-t-il ajouté. "Nous sommes à l'opposé."

Le lancement intervient quelques semaines après qu'Anthropic a présenté de nouveaux outils pour Claude qui ont intensifié les inquiétudes des investisseurs quant à la menace que les agents d'IA pourraient représenter pour les sociétés de logiciels traditionnelles, ce qui a déclenché une chute dans le secteur. Les actions de Microsoft ont chuté de près de 9 % en février.

L'outil Copilot Cowork est actuellement en phase de test et sera mis à la disposition des premiers utilisateurs dans le courant du mois, a indiqué Microsoft.

L'entreprise n'a pas révélé le prix, mais a indiqué qu'une partie de l'utilisation serait incluse dans son offre M365 Copilot de 30 dollars par utilisateur et par mois pour les entreprises, et qu'une utilisation supplémentaire serait disponible à l'achat.

Microsoft a également indiqué qu'elle mettait les derniers modèles Claude Sonnet d'Anthropic à la disposition des utilisateurs de M365 Copilot. Jusqu'à présent, le service ne s'appuyait que sur les modèles GPT d'OpenAI.

Cette décision renforce les liens entre Microsoft et Anthropic à un moment où les investisseurs s'interrogent sur sa dépendance à l'égard d'OpenAI, qui représente près de 45 % du carnet de commandes de Microsoft dans le domaine de l'informatique dématérialisée.