Microsoft en hausse suite à un nouvel accord avec OpenAI

28 octobre - ** Les actions de Microsoft MSFT.O augmentent de 3,8 % à 550,87 $ avant le marché

** MSFT déclare avoir conclu un nouvel accord avec OpenAI pour permettre au fabricant de ChatGPT de se restructurer en société d'utilité publique

** MSFT détiendra une participation d'environ 135 milliards de dollars, soit ~27% , dans la startup d'IA après la restructuration

** SoftBank 9984.T a approuvé un deuxième versement de 22,5 milliards de dollars pour compléter son investissement de 30 milliards de dollars dans OpenAI, a récemment rapporté The Information

** A la dernière clôture, l'action a augmenté de ~26% cette année