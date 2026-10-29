Microsoft en hausse alors que les perspectives de croissance du cloud apaisent les craintes liées aux dépenses

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** Les actions de Microsoft MSFT.O ont progressé de plus de 4 % en pré-ouverture après que la société a annoncé une forte croissance du cloud et que son flux de trésorerie disponible ait dépassé les attentes, apaisant ainsi les inquiétudes liées aux dépenses en IA

** Le flux de trésorerie disponible du premier trimestre fiscal a atteint 18,6 milliards de dollars, contre une estimation de Visible Alpha de 8,54 milliards de dollars, offrant ainsi une marge de manœuvre financière pour les investissements massifs de la société dans l’IA

** La société prévoit une croissance du chiffre d’affaires d’Azure de 49 % à 50 % au deuxième trimestre, contre 47,6 % attendus selon Visible Alpha; ses prévisions de chiffre d’affaires total, comprises entre 96 et 97,1 milliards de dollars, dépassent l’estimation de 95,6 milliards de dollars établie par LSEG

** “MSFT offre le meilleur des deux mondes: une meilleure croissance grâce à l’IA, mais sans le risque lié à un endettement élevé”, ont déclaré les analystes de Barclays

** Depuis le début de l'année, MSFT a progressé de 9,8 %, contre 14,2 % pour l'indice Nasdaq .IXIC