 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Microsoft en hausse alors que les perspectives de croissance du cloud apaisent les craintes liées aux dépenses
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 09:23

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** Les actions de Microsoft MSFT.O ont progressé de plus de 4 % en pré-ouverture après que la société a annoncé une forte croissance du cloud et que son flux de trésorerie disponible ait dépassé les attentes, apaisant ainsi les inquiétudes liées aux dépenses en IA

** Le flux de trésorerie disponible du premier trimestre fiscal a atteint 18,6 milliards de dollars, contre une estimation de Visible Alpha de 8,54 milliards de dollars, offrant ainsi une marge de manœuvre financière pour les investissements massifs de la société dans l’IA

** La société prévoit une croissance du chiffre d’affaires d’Azure de 49 % à 50 % au deuxième trimestre, contre 47,6 % attendus selon Visible Alpha; ses prévisions de chiffre d’affaires total, comprises entre 96 et 97,1 milliards de dollars, dépassent l’estimation de 95,6 milliards de dollars établie par LSEG

** “MSFT offre le meilleur des deux mondes: une meilleure croissance grâce à l’IA, mais sans le risque lié à un endettement élevé”, ont déclaré les analystes de Barclays

** Depuis le début de l'année, MSFT a progressé de 9,8 %, contre 14,2 % pour l'indice Nasdaq .IXIC

Valeurs associées

MICROSOFT
531,0100 USD NASDAQ 0,00%
NASDAQ Composite
26 549,85 Pts Index Ex 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 29/10/2026 à 09:23:30.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 985,34 +1,25%
TOTALENERGIES
85,19 +1,90%
Pétrole Brent
114,22 -0,10%
STELLANTIS
4,143 -3,29%
SOCIETE GENERALE
63,15 +1,94%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank