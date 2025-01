Microsoft : dévisse de -6% vers 415$ information fournie par Cercle Finance • 30/01/2025 à 16:12









(CercleFinance.com) - Microsoft dévisse de -6% vers 415$ et efface tous ses gains depuis le 14 janvier (la faute à la division 'Cloud' dont la montée en puissance et la progression des profits ralentit).

C'est un simple retour à la case départ, au contact d'un support oblique légèrement ascendant déjà testé le 21 novembre 2024 (il gravitait alors vers 413$ ou vers 402$ le 69 septembre dernier avec un point d'origine à 389$ le 30 avril 2024).

Tous les seuils mentionnés ci-dessus constituent de potentiels supports en cas de repli ultérieur.





