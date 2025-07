Microsoft: collaboration avec Siemens dans les bâtiments information fournie par Cercle Finance • 07/07/2025 à 15:51









(CercleFinance.com) - Siemens Smart Infrastructure annonce que sa division Buildings a signé un accord de collaboration avec Microsoft pour faciliter l'accès aux données IoT dans les bâtiments. Cette initiative repose sur l'interopérabilité entre la plateforme numérique de Siemens, Building X, et Microsoft Azure IoT Operations activé par Azure Arc.



Cette alliance vise à intégrer des données provenant d'équipements tels que les systèmes CVC, les capteurs de qualité de l'air ou de température, en centralisant les informations dans le cloud. Les entreprises clientes pourront ainsi surveiller et optimiser leurs opérations, la consommation énergétique ou l'usage de l'espace.



' Cette collaboration reflète notre vision commune de l'IoT ouvert, offrant aux gestionnaires une visibilité critique sur l'efficacité énergétique ', souligne Susanne Seitz, DG de Siemens Smart Infrastructure Buildings.



' La stratégie de Microsoft souligne notre engagement à nous associer aux chefs de file de l'industrie pour offrir à nos clients un plus grand choix et un plus grand contrôle sur leurs solutions IoT' a déclaré Erich Barnstedt, directeur principal et architecte, Corporate Standards Group, Microsoft.





