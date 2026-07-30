Microsoft bat un record avec une hausse de sa capitalisation boursière de près de 450 milliards de dollars en une seule journée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des paragraphes 1 et 2 pour ajouter la hausse record de la capitalisation boursière en une journée)

Microsoft MSFT.O a vu sa capitalisation boursière grimper de près de 450 milliards de dollars jeudi, soit la plus forte hausse journalière jamais enregistrée pour une entreprise, après avoir annoncé une croissance de son activité cloud supérieure aux attentes et laissé entrevoir une génération de trésorerie soutenue tout au long de son nouvel exercice fiscal.

Les actions du géant du logiciel ont clôturé en hausse de plus de 15 %, portant sa capitalisation boursière à 3 350 milliards de dollars, dépassant ainsi le précédent record de gain journalier de 441 milliards de dollars établi par le géant des puces électroniques Nvidia NVDA.O le 9 avril 2025, selon les données de LSEG.

"Microsoft a annoncé un trimestre très solide et a donné le ton que les marchés attendaient, les principaux moteurs de croissance provenant des divisions cloud et IA", a déclaré Brian Mulberry, stratège en chef des marchés chez Zacks Investment Management.

Ces résultats apportent une nouvelle preuve que les investissements massifs de Microsoft dans l’IA commencent à porter leurs fruits, contribuant ainsi à apaiser les craintes des investisseurs selon lesquelles les dépenses importantes consacrées aux centres de données et aux infrastructures informatiques pourraient dépasser la demande.

Microsoft a pris du retard par rapport à certains de ses concurrents du "Magnificent Seven" cette année, son titre ayant reculé de plus de 18 % jusqu'à la clôture de mercredi.

Au moins neuf sociétés de courtage ont relevé leur objectif de cours pour l’action, dont la moyenne s’établit désormais à 560,90 dollars.

Microsoft a déclaré que ses plans de dépenses restaient inchangés et qu’il prévoyait des dépenses d’investissement de 50 milliards de dollars pour le premier trimestre fiscal de 2027 et de 175 milliards de dollars pour l’année civile 2026.

Au premier trimestre, Microsoft prévoit une croissance d’Azure de 45 % à taux de change constant, bien au-dessus de l’estimation des analystes qui tablaient sur une hausse de 40,92 %, selon les données de Visible Alpha.

"La question clé était de savoir si l’entreprise parviendrait à faire évoluer le débat, en passant du montant de ses dépenses en IA à ce qu’elle tire de ces investissements, et les résultats suggèrent des progrès significatifs", a déclaré Jake Behan, responsable des marchés de capitaux chez Direxion.