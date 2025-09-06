Microsoft annonce que le service "cloud" Azure est perturbé par des coupures de fibre en mer Rouge

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les détails du paragraphe 3)

Microsoft MSFT.O a déclaré samedi que les utilisateurs de son service Microsoft Azure pourraient subir une augmentation de la latence en raison de multiples coupures de fibre sous-marines dans la mer Rouge.

Le trafic traversant le Moyen-Orient en provenance ou à destination de l'Asie ou de l'Europe peut subir des perturbations accrues, a indiqué la société dans une mise à jour de l'état de santé de son service Azure.

"Les coupures de fibre sous-marine peuvent prendre du temps à réparer, c'est pourquoi nous surveillerons, rééquilibrerons et optimiserons continuellement le routage afin de réduire l'impact sur les clients dans l'intervalle. Nous continuerons à fournir des mises à jour quotidiennes, ou plus tôt si les conditions changent", a déclaré Microsoft.

À la suite de cette perturbation, Azure, le deuxième plus grand fournisseur de services en nuage au monde après AWS d'Amazon ( AMZN.O ), a été réacheminé par d'autres voies, ce qui a entraîné des latences plus élevées que la normale.