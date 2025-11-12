 Aller au contenu principal
Microsoft agrandit ses installations quantiques danoises avec un deuxième laboratoire
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 12:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Supantha Mukherjee

Microsoft MSFT.O a annoncé mercredi qu'elle agrandit ses installations quantiques juste à l'extérieur de la capitale danoise Copenhague, en construisant son deuxième laboratoire dans le pays nordique et son plus grand site quantique au monde.

L'informatique quantique a le potentiel de révolutionner les industries en résolvant des problèmes qui sont pratiquement impossibles à résoudre avec les ordinateurs actuels. Sa capacité à traiter simultanément de grandes quantités de données pourrait déboucher sur des découvertes en médecine et en chimie et transformer des domaines allant de la finance à la modélisation du climat.

L'installation de Lyngby contribuera au développement de sa puce Majorana 1, qui repose sur une particule subatomique , ce qui la rend moins sujette aux erreurs qui ont rendu l'informatique quantique impraticable jusqu'à présent.

Basée sur les principes de la mécanique quantique pour traiter l'information avec des qubits, qui peuvent contenir plusieurs états à la fois au lieu de 0 ou 1 pour les bits classiques, l'informatique quantique peut résoudre des problèmes très complexes à une vitesse incroyable, mais elle est extrêmement difficile à contrôler et sujette aux erreurs.

Microsoft a déclaré que le total de ses investissements quantiques au Danemark dépasse désormais 1 milliard de couronnes danoises (156,18 millions de dollars).

"Avec cette expansion du laboratoire de Lyngby, nous transformons la physique profonde en technologie manufacturable, tout en renforçant notre engagement envers le Danemark et l'Europe, en faisant progresser la collaboration transatlantique", a déclaré Jason Zander, vice-président exécutif de Microsoft, dans un communiqué.

En juillet, Microsoft s'est associé à la Fondation Novo Nordisk et au fonds de crédit public danois EIFO pour investir dans ce qui sera, selon eux, l'ordinateur quantique le plus puissant du monde, Magne.

L'ancien et le nouveau laboratoire sont situés dans deux bâtiments distincts, distants d'environ 25 à 50 mètres, mais ils formeront un seul site quantique, a déclaré un porte-parole de Microsoft.

(1 $ = 6,4029 couronnes danoises)

