Microsoft affirme que l'IA continuera à générer des liquidités ; son cours de bourse progresse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour pour ajouter des détails issus de la conférence téléphonique, et fournir davantage de contexte)

* Le chiffre d'affaires d'Azure progresse de 43 % au quatrième trimestre fiscal, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 39,98 %

* Microsoft prévoit des dépenses d'investissement de 50 milliards de dollars pour le premier trimestre de l'exercice 2027, suite à un changement de méthode comptable concernant les contrats de location

* Le cours de l'action progresse de plus de 8 % en hors bourse

par Deborah Mary Sophia, Stephen Nellis et Aditya Soni

Microsoft MSFT.O a déclaré mercredi qu’il prévoyait de continuer à générer des liquidités grâce à son exercice fiscal 2027, qui vient de débuter, et a donné une prévision de dépenses d’investissement inférieure aux estimations de Wall Street après un changement de méthode comptable concernant les baux des centres de données.

La société a également annoncé des prévisions de chiffre d’affaires et de croissance du cloud supérieures aux attentes pour son premier trimestre fiscal en cours, après avoir déjà dépassé les estimations de Wall Street concernant la croissance trimestrielle du chiffre d’affaires du cloud au cours de son quatrième trimestre fiscal clos le 30 juin.

Au total, ces chiffres indiquaient que les investissements massifs de Microsoft dans l’IA portaient leurs fruits, apaisant ainsi les inquiétudes des investisseurs qui craignaient que l’un des plus grands générateurs de trésorerie du secteur technologique ne dépense sans compter pour des bénéfices qui n’avaient pas encore été réalisés. Ils semblaient également rassurer les investisseurs sur la capacité de Microsoft, qui fait face à une forte concurrence de la part de son concurrent de longue date Google dans son activité cloud, à conserver sa deuxième place derrière le leader du cloud, Amazon.com.

L'action de Microsoft, dont le siège se trouve à Redmond, dans l'État de Washington, a progressé de plus de 8 % en séance prolongée après la publication de ces prévisions.

Le chiffre d’affaires de l’activité de cloud computing Azure de la société a progressé de 43 % au cours de son quatrième trimestre fiscal, alors que les analystes tablaient en moyenne sur une hausse de 39,98 %, selon Visible Alpha.

Lors d’une conférence téléphonique avec les analystes, le directeur général Satya Nadella a déclaré que la société, qui s’appuyait autrefois sur OpenAI, le créateur de ChatGPT, pour ses modèles d’IA de base destinés à alimenter des produits tels que son assistant Copilot, concevait désormais soigneusement ses propres modèles parallèlement à ses propres puces, et en tirait des gains d’efficacité pouvant atteindre 40 %.

M. Nadella a présenté une vision dans laquelle Microsoft et ses clients seraient libres de choisir les technologies d’IA en fonction de leurs besoins en matière de coût et de performances.

“C’est véritablement l’architecture de conception d’entreprise que nous allons promouvoir. Nous l’utilisons nous-mêmes”, a déclaré M. Nadella. Le rapport de Microsoft fait suite au trimestre exceptionnel de Google GOOGL.O Cloud , le concurrent ayant affiché la semaine dernière une hausse de 82 % de son chiffre d’affaires dans le cloud, dépassant de loin les attentes du marché.

“On avait un peu l’impression que Google grignotait des parts de marché à tout le monde et qu’il pourrait rattraper la part de marché d’Azure s’il continuait sur cette lancée”, a déclaré Dave Wagner, gestionnaire de portefeuille chez Aptus Capital Advisors. “Mais ce qu’Azure nous montre, c’est qu’il reste bien dans la course.”

DES PRÉVISIONS ET DES PERFORMANCES SOLIDES

Microsoft prévoit pour le premier trimestre de l’exercice 2027 un chiffre d’affaires compris entre 90,4 milliards de dollars (valeur médiane), soit un chiffre supérieur aux estimations de 89,66 milliards de dollars, selon les données de LSEG. La société prévoit également une croissance d’Azure de 45 % à taux de change constants, bien au-dessus des estimations des analystes qui s’établissaient à 40,92 %, selon les données de Visible Alpha.

Microsoft a également indiqué qu’il étalerait désormais les baux à long terme de ses centres de données sur 25 ans au lieu de 15, ce qui a pour effet de réduire ses dépenses d’investissement annuelles déclarées. Microsoft a précisé que ses plans de dépenses restaient inchangés et qu’il prévoyait des dépenses d’investissement déclarées de 50 milliards de dollars pour le premier trimestre de l’exercice 2027 et de 175 milliards de dollars pour l’année civile 2026.

Les prévisions pour le premier trimestre étaient inférieures aux estimations des analystes, qui s’élevaient à 56,02 milliards de dollars selon les données de Visible Alpha, et l’estimation pour l’année civile 2026 était inférieure à la propre estimation précédente de Microsoft, qui s’élevait à 190 milliards de dollars. Les dépenses de Microsoft s’inscrivent dans le cadre de 700 milliards de dollars de dépenses sans précédent engagées par les géants de la technologie, qui ont mis à rude épreuve les flux de trésorerie de ces entreprises et attisé les craintes d’une surcapacité. Le flux de trésorerie disponible de Microsoft pour le quatrième trimestre de l’exercice 2026 s’est élevé à 19,6 milliards de dollars, un chiffre supérieur aux estimations des analystes (13,44 milliards de dollars) selon les données de Visible Alpha, mais en baisse de 23 % par rapport à l’année précédente.

Les dépenses d’investissement pour le trimestre d’avril à juin se sont élevées à 41 milliards de dollars, soit une hausse de plus de 70 % par rapport à l’année dernière, et se situent en deçà des estimations du marché, qui s’élevaient à 42,37 milliards de dollars. Microsoft avait déclaré 31,9 milliards de dollars de dépenses d’investissement au cours de la période trimestrielle précédente.

Mais des dépenses bien plus importantes pourraient être à venir.

Dans un document déposé auprès des autorités boursières, Microsoft a indiqué disposer de contrats de location de centres de données d’une valeur de 329,1 milliards de dollars qui n’ont pas encore pris effet, leur entrée en vigueur étant prévue entre son exercice 2027 et son exercice 2033. Microsoft a précisé que certains de ces contrats sont soumis à la satisfaction de certaines conditions contractuelles avant leur entrée en vigueur.

Microsoft a déclaré un carnet de commandes de 678 milliards de dollars dans son activité cloud à la fin du trimestre, contre 627 milliards au trimestre précédent. L’entreprise a précisé que l’ensemble de ces gains séquentiels, soit environ 50 milliards de dollars de ventes futures, provenait d’engagements pris par des entreprises autres que les principaux fabricants américains de modèles d’IA.

Le nombre total de licences payantes de M365 Copilot s’élevait à plus de 30 millions, contre 20 millions au trimestre précédent. Les analystes tablaient en moyenne sur 26,9 millions de licences Copilot, selon les calculs de Reuters basés sur les estimations de Citi, Morgan Stanley, BNP Paribas et Wells Fargo.

La société figure parmi les moins performantes du groupe dit des “Magnificent Seven”, qui regroupe les méga-capitalisations, avec une baisse de 18 % depuis le début de l’année, à la traîne par rapport à ses concurrents du cloud tels qu’Alphabet.

Le chiffre d’affaires global du trimestre a progressé de 18 % pour atteindre 90 milliards de dollars, dépassant les estimations. Son bénéfice par action, hors impact des investissements dans OpenAI, s’est établi à 4,74 dollars, dépassant les prévisions de 4,24 dollars.