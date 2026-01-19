Micron va racheter à PSMC un site à Taiwan
information fournie par Zonebourse 19/01/2026 à 07:42
Le fabricant de puces américain précise que cette acquisition, qui porte sur une salle blanche existante de 300 mm de 300 000 pieds carrés, le positionnera encore davantage pour répondre à la demande mondiale croissante de solutions mémoire.
La lettre d'intention vise également à établir une relation à long terme entre Micron et PSMC pour le traitement post-assemblage de wafers de Micron, ainsi qu'à soutenir PSMC dans son portefeuille historique de DRAM.
"La proximité de l'usine de Tongluo avec notre site à Taichung permettra des synergies entre nos opérations à Taïwan", met en avant Manish Bhatia, vice-président exécutif des opérations mondiales chez Micron.
La transaction devrait être finalisée d'ici le 2e trimestre 2026, après la conclusion des accords et les approbations réglementaires requises. Micron prévoit qu'elle contribuera à une production significative de wafers DRAM à partir du 2e semestre 2027.
Valeurs associées
|362,7500 USD
|NASDAQ
|+7,76%
A lire aussi
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite
-
La Première ministre japonaise Sanae Takaichi devrait, selon la presse locale, annoncer lundi son intention de convoquer des élections législatives anticipées en vue de renforcer sa majorité pour appuyer son ambitieux programme politique. Première femme cheffe ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer