Micron prévoit de construire à Singapour une usine de fabrication de puces mémoire d'une valeur de 24 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 8 et 9, et de données sur les parts de marché au paragraphe 10)

Le fabricant américain de puces mémoire Micron Technology MU.O a déclaré mardi qu'il prévoyait de construire une usine de fabrication de puces de 24 milliards de dollars à Singapour, alors qu'il s'efforce d'augmenter sa production face à une pénurie mondiale aiguë.

La nouvelle, rapportée par Reuters, intervient dans le contexte d'une ruée de l'industrie pour construire une infrastructure d'IA qui a laissé des secteurs allant de l'électronique grand public aux fournisseurs de services d'IA aux prises avec une grave pénurie de tous les types de puces de mémoire.

Micron a déclaré que le nouvel investissement visant à construire une usine de fabrication de plaquettes de pointe au cours de la prochaine décennie l'aidera à répondre à la demande croissante du marché pour les puces de mémoire NAND, alimentée par l'essor de l'IA et des applications centrées sur les données.

La production de plaquettes devrait commencer au second semestre 2028 dans une salle blanche s'étendant sur 700 000 pieds carrés (65 000 m²), a ajouté l'entreprise dans un communiqué.

Micron fabrique 98 % de ses puces de mémoire flash à Singapour, où il construit également une usine d'emballage avancée de 7 milliards de dollars pour la mémoire à grande largeur de bande (HBM), utilisée dans les puces d'intelligence artificielle, dont la production devrait commencer en 2027.

L'usine de conditionnement de puces HBM à Singapour est en bonne voie pour contribuer à l'approvisionnement en 2027, a ajouté l'entreprise mardi.

Les analystes ont déclaré que la pénurie de mémoire pourrait durer jusqu'à la fin de 2027, bien que le fabricant de puces et ses principaux rivaux, le sud-coréen Samsung 005930.KS et SK Hynix 000660.KS , prévoient de nouvelles lignes de production et avancent les dates de démarrage de la production.

Bryan Ao, analyste chez TrendForce, a déclaré que la demande dépassant l'offre, les prix contractuels des disques durs d'entreprise devraient augmenter de 55 % à 60 %.

"La demande du marché en équipements de stockage haute performance a augmenté beaucoup plus rapidement que prévu dans le contexte de l'expansion des applications d'inférence de l'IA, et les principaux fournisseurs de services cloud nord-américains ont enregistré de fortes commandes depuis la fin de l'année dernière pour saisir les opportunités du marché des agents de l'IA", a-t-il déclaré.

Les données de TrendForce montrent que Micron était le quatrième plus grand fournisseur de puces de mémoire flash au troisième trimestre 2025, avec une part de marché de 13 %.

La semaine dernière, Micron a déclaré qu'il était en pourparlers pour acheter un site de fabrication de Powerchip

6770.TW à Taïwan pour 1,8 milliard de dollars, ce qui augmenterait sa production de plaquettes DRAM.

Ce mois-ci, SK Hynix a déclaré à Reuters qu'il prévoyait d'accélérer l'ouverture d'une nouvelle usine de trois mois et de commencer à exploiter une autre nouvelle usine en février.