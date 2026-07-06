Micron et Ford signent un accord d'approvisionnement en semi-conducteurs pour les véhicules

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Micron Technology MU.O et Ford Motor

F.N ont signé lundi un accord à long terme visant à garantir l'approvisionnement en mémoires et en plateformes de stockage utilisées dans la production des véhicules de nouvelle génération du constructeur automobile.

Cette annonce intervient quelques jours après la conclusion par Micron d’un accord similaire avec General Motors

GM.N , dans le cadre des investissements continus du fabricant de puces visant à développer sa production aux États-Unis pour ses clients du secteur automobile, notamment l’extension de sa production de DRAM de pointe en Virginie.

* La DRAM, ou mémoire vive dynamique, est un composant essentiel des serveurs qui alimentent le cloud computing, les bases de données et les charges de travail liées à l’IA.

* Les prix des DRAM ont augmenté d’environ 70 % depuis décembre, selon un rapport de S&P Global Mobility, dans un contexte de forte demande de puces mémoire due à la hausse des investissements dans les centres de données alimentés par l’IA.

* Les puces mémoire sont également devenues un élément crucial de la production automobile, avec les systèmes avancés d’aide à la conduite et les systèmes d’infodivertissement très gourmands en énergie, ce qui ajoute les constructeurs automobiles à la concurrence pour un approvisionnement de plus en plus restreint en puces.

* “À mesure que les véhicules deviennent plus intelligents et traitent davantage de données, l’importance des mémoires et des solutions de stockage avancées ne cesse de croître, ce qui rend la collaboration et l’approvisionnement à long terme de plus en plus essentiels,” a déclaré Sanjay Mehrotra, directeur général de Micron Technology.

* Les accords d’approvisionnement conclus par Micron avec Ford et GM font partie des 16 accords présentés par le fabricant de puces au cours de son troisième trimestre.