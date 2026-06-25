Micron dépasse Meta en termes de capitalisation boursière, dans un contexte de demande incessante en infrastructures d'IA

Jeudi, la capitalisation boursière de Micron Technology MU.O a dépassé pour la première fois celle de Meta META.O , les perspectives solides du fabricant de puces mémoire ayant contribué à prolonger son envol, à la faveur du boom de l'intelligence artificielle.

L'action du groupe a pris jusqu'à 18,5%, à 1.244,4 dollars (1.094,98 euros), en début de séance ce qui lui confère une capitalisation boursière de 1.393 milliards de dollars, contre 1.391 milliards pour Meta.

Les prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices de Micron pour le quatrième trimestre, publiées mercredi, ont permis aux actions de renverser la tendance baissière récente, la société annonce que ses clients s'étaient engagés à dépenser 22 milliards de dollars pour s'assurer un approvisionnement en puces mémoire.

(Rédigé par Purvi Agarwal à Bangalore; Version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)