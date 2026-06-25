 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Micron dépasse Meta en termes de capitalisation boursière, dans un contexte de demande incessante en infrastructures d'IA
information fournie par Reuters 25/06/2026 à 16:12

Jeudi, la capitalisation boursière de Micron Technology MU.O a dépassé pour la première fois celle de Meta META.O , les perspectives solides du fabricant de puces mémoire ayant contribué à prolonger son envol, à la faveur du boom de l'intelligence artificielle.

L'action du groupe a pris jusqu'à 18,5%, à 1.244,4 dollars (1.094,98 euros), en début de séance ce qui lui confère une capitalisation boursière de 1.393 milliards de dollars, contre 1.391 milliards pour Meta.

Les prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices de Micron pour le quatrième trimestre, publiées mercredi, ont permis aux actions de renverser la tendance baissière récente, la société annonce que ses clients s'étaient engagés à dépenser 22 milliards de dollars pour s'assurer un approvisionnement en puces mémoire.

(Rédigé par Purvi Agarwal à Bangalore; Version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)

Véhicules électriques

Valeurs associées

META PLATFORMS
554,1100 USD NASDAQ -0,64%
MICRON TECHNOLOGY
1 166,9000 USD NASDAQ +11,29%
TESLA
377,4200 USD NASDAQ +0,50%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
25 -6,02%
CAC 40
8 445,9 +0,72%
Pétrole Brent
74,09 +1,30%
SOITEC
110,8 +3,26%
TOTALENERGIES
68,85 -0,95%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank