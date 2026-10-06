Micron conclut un accord à l'amiable de 600 millions de dollars dans le cadre du litige concernant les brevets de Netlist

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par Blake Brittain

La société spécialisée dans les mémoires informatiques Netlist NLST.PK a annoncé mardi que Micron MU.O verserait 600 millions de dollars pour régler un litige en matière de brevets concernant les puces mémoire de Micron.

* Netlist a indiqué dans un communiqué que Micron verserait 30 millions de dollars par trimestre en échange d’une licence de cinq ans sur le portefeuille de brevets de Netlist, qui comprend notamment sa technologie de « mémoire à haut débit ».

* Netlist avait obtenu en 2024 un verdict de 445 millions de dollars pour contrefaçon de brevet à l’encontre de Micron devant le tribunal fédéral de Marshall, au Texas

* Netlist a déposé en septembre une nouvelle plainte pour contrefaçon contre Micron auprès de la Commission américaine du commerce international (ITC), visant à bloquer les importations de puces Micron utilisées dans les produits Google

GOOGL.O , Nvidia NVDA.O et Broadcom AVGO.O destinés au calcul par IA

* « L’accord conclu avec Micron confirme une nouvelle fois la valeur de nos technologies de mémoire dédiées à l’IA », a déclaré C.K. Hong, directeur général de Netlist, dans un communiqué. « Nous restons déterminés à protéger notre propriété intellectuelle tout en continuant à investir dans le développement de produits de nouvelle génération »

* Les porte-parole de Micron n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant cet accord

* Netlist a réglé un autre litige concernant des brevets de mémoire avec Samsung ⁠en août, après avoir obtenu 421 millions de dollars à l’issue de procès en matière de brevets contre le géant sud-coréen de la technologie au Texas