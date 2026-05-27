Micron : 5% à 955$, les 1.000$ dans le viseur

Le triplement du cours de Micron en 9 semaines est validé (312/936$, et désormais plus de 950$) et le cumul des gains s'élève à 236% depuis le 1er janvier.

Mais en réalité, le cours est multiplié par 13 depuis le 7 avril 2025 : la capitalisation a tout simplement augmenté de 75Mds$ à 1.060Mds, soit pratiquement 1.000Mds$ (il manque 2% de hausse), ou le tiers de la capitalisation des 50 plus grosses "capi" chinoises.

Un titre qui valait 70$ est maintenant anticipé à plus de 1.625$, soit 25 fois son cours d'origine avec une multiplication par 2,5 du chiffre d'affaire dans l'intervalle à la clé... et un quadruplement à fin 2027 (par rapport au T1 2025).