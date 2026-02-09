Microchip Technology chute suite à l'offre prévue d'obligations convertibles de 600 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 février - ** Les actions du fabricant de puces Microchip Technology MCHP.O chutent de 1 % à 75,18 $ ** MCHP lance une offre privée d'obligations convertibles de premier rang d'une valeur de 600 millions de dollars à échéance 2030

** Le produit de l'offre sera utilisé pour rembourser la dette et pour payer le coût de l'appel plafonné – transactions dérivées utilisées pour aider à atténuer la dilution potentielle – MCHP

** J. Wood Capital Advisors prévoit d'acheter jusqu'à 25 millions de dollars d'actions parallèlement à l'offre d'obligations dans le cadre de transactions privées négociées avec des investisseurs institutionnels

** La société a 541,1 millions d'actions en circulation, selon les données du LSEG ** La semaine dernière, MCHP a prévu un bénéfice pour le quatrième trimestre inférieur aux estimations de Wall Street, alors que les pénuries de mémoire commencent à se faire sentir

** 21 des 26 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus et cinq à "conserver"; le PT médian est de 90 $

** À la dernière clôture, l'action MCHP a progressé de 19,3 % depuis le début de l'année