 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Microchip Technology chute suite à l'offre prévue d'obligations convertibles de 600 millions de dollars
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 17:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 février - ** Les actions du fabricant de puces Microchip Technology MCHP.O chutent de 1 % à 75,18 $ ** MCHP lance une offre privée d'obligations convertibles de premier rang d'une valeur de 600 millions de dollars à échéance 2030

** Le produit de l'offre sera utilisé pour rembourser la dette et pour payer le coût de l'appel plafonné – transactions dérivées utilisées pour aider à atténuer la dilution potentielle – MCHP

** J. Wood Capital Advisors prévoit d'acheter jusqu'à 25 millions de dollars d'actions parallèlement à l'offre d'obligations dans le cadre de transactions privées négociées avec des investisseurs institutionnels

** La société a 541,1 millions d'actions en circulation, selon les données du LSEG ** La semaine dernière, MCHP a prévu un bénéfice pour le quatrième trimestre inférieur aux estimations de Wall Street, alors que les pénuries de mémoire commencent à se faire sentir

** 21 des 26 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus et cinq à "conserver"; le PT médian est de 90 $

** À la dernière clôture, l'action MCHP a progressé de 19,3 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

MICROCHIP TECH
75,1400 USD NASDAQ -1,14%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris entame la semaine en hausse
    information fournie par AFP 09.02.2026 18:18 

    La Bourse de Paris a clôturé lundi en légère hausse, à l'issue d'une séance plutôt calme en attendant la publication de plusieurs résultats d'entreprises à partir du milieu de semaine, ainsi que celle de deux indicateurs américains. L'indice vedette CAC 40 a avancé ... Lire la suite

  • Des automobilistes font la queue pour faire le plein dans une station-service de La Havane, le 30 janvier 2026 ( AFP / ADALBERTO ROQUE )
    A Cuba, la vie au ralenti faute de carburant
    information fournie par AFP 09.02.2026 18:18 

    Cuba a commencé lundi à appliquer les nouvelles mesures d'urgence destinées à économiser le carburant pour faire face à l'étranglement énergétique imposé par les Etats-Unis, qui frappe durement la vie quotidienne des habitants. Dans les rues de La Havane, la circulation ... Lire la suite

  • Dans un village sénégalais, le surf pour inciter les filles à retourner à l'école
    Dans un village sénégalais, le surf pour inciter les filles à retourner à l'école
    information fournie par AFP Video 09.02.2026 18:13 

    À Dakar, l'ONG américaine Black Girls Surf tente d'encourager les filles à retourner à l'école grâce au surf. Le programme "Surf Academy" allie sport et études.

  • Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan et le vice-président américain JD Vance après une conférence de presse conjointe à l'issue de leurs entretiens à Erevan le 9 février 2026. ( AFP / KAREN MINASYAN )
    En Arménie, JD Vance dit "oeuvrer pour la paix" avant une visite en Azerbaïdjan
    information fournie par AFP 09.02.2026 18:10 

    Le vice-président américain JD Vance est arrivé lundi en Arménie avant une visite mardi en Azerbaïdjan, Washington cherchant à consolider l'accord de paix signé sous son égide entre ces deux pays du Caucase du Sud. Il s'agit de la première visite d'un tel haut ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank